Die 20-jährige Hayfaa Sharaf Elias aus Hannover muss nicht mehr um ihren Aufenthaltsstatus in Deutschland fürchten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat nun völlig unerwartet einen negativen Bescheid zurückgezogen – nachdem öffentlich über den Fall berichtet worden war.

Hannover. Neue Wendung im Fall der von Ausweisung bedrohten Jesidin Hayfaa Sharaf Elias: Die medizinische Fachangestellte darf auf Dauer in Deutschland bleiben. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zog den Bescheid, mit dem es ihren Schutzstatus zunächst widerrufen hatte, jetzt überraschend zurück. Ein Rechtsstreit vor dem hannoverschen Verwaltungsgericht, der sich vermutlich über Jahre hingezogen hätte, ist damit hinfällig. Hayfaa Sharaf Elias könne nun dauerhaft in Sicherheit in Deutschland leben, sagte ein Sprecher des Bundesamtes. Dasselbe gilt überraschenderweise auch für drei minderjährige Geschwister, denen das Bamf zuvor ebenfalls den Schutzstatus entzogen hatte.