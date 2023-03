﻿Kronsberg: Jüdische Gemeinde lehnt Benennung von Platz nach Rabbiner Emil Schorsch ab

Auf dem Kronsberg in Hannover eskaliert ein Streit um die Benennung eines Platzes. Die Jüdische Gemeinde Hannover will diesen nicht nach dem früheren Rabbiner Emil Schorsch benennen, ihr Vorsitzender Michael Fürst sieht sich bei den Planungen übergangen.

Hannover. Im Streit um die Benennung eines bislang namenlosen Platzes auf dem Kronsberg in Bemerode verhärten sich die Fronten. Der Bezirksrat möchte, dass das Areal zwischen den Straßen Brockfeld, Weistfeld und Lehmbuschfeld nach Emil Schorsch benannt wird, dem letzten Rabbiner der 1938 niedergebrannten hannoverschen Synagoge. Doch Michael Fürst, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in der Haeckelstraße, sieht seine Gemeinde bei den Planungen übergangen.

Angespannter Ton: Michael Fürst und Oberbürgermeister Belit Onay, hier 2020 bei einer Gedenkveranstaltung in der Synagoge. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

In einem geharnischten Schreiben an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte er kritisiert, dass er nur zufällig von dritter Seite von dem Plan erfahren habe. Jetzt legt Fürst nach: „Das Unterlassen der Beteiligung der Jüdischen Gemeinde Hannover ist schlicht ein Fehler, den man beheben muss“, schreibt er in einem zweiten Brief an Onay. Mit einer Fortführung des jetzigen Vorhabens sei das nicht vereinbar: „Du kannst bitte davon ausgehen, dass die Jüdische Gemeinde mit einer Platzbenennung am Kronsberg nicht einverstanden ist“, lässt er Onay wissen.

Bedeutender Rabbiner: Emil Schorsch kehrte 1963 zur Einweihung der Synagoge in der Haeckelstraße aus dem Exil zurück nach Hannover. © Quelle: Wilhelm Hauschild

„An Haaren herbeigezogen“

Der Bezirksrat hatte im Kronsberg einen „authentischen Ort“ für einen nach Schorsch benannten Platz gesehen, weil der Rabbiner dort im Mai 1931 mit Jugendlichen wandern gewesen war. „Ich halte das für ein Unding“, moniert Fürst. „Irgendeine an den Haaren herbeigezogene Begründung, Schorsch sei dort spazieren gegangen, trägt diese Benennung wirklich nicht.“

Weitläufiges Areal: Dieser Platz soll nach Rabbiner Schorsch benannt werden. © Quelle: Simon Benne

Onay hatte vorgeschlagen, dass Fürst und der zuständige Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD) das Gespräch suchen sollten. Fürst lehnt dies jedoch ab – zumal Rödel das erste emotionale Schreiben Fürsts als „Wutbrief“ bezeichnet hatte. „Herr Rödel kennt mich nicht“, schreibt Fürst jetzt an Onay, „denn wenn er mich kennen würde, dann wüsste er, wie ich bin, wenn ich wütend wäre.“ Im Zwist um den möglichen Emil-Schorsch-Platz ist das letzte Wort womöglich noch nicht gesprochen.