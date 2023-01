﻿Gemeinsam gegen Vorurteile: Frauen initiieren jüdisch-muslimisches Projekt in Hannover

Tödlicher Unfall in Hannover: Stadtbahn erfasst Fußgänger am Fasanenkrug

Eine Stadtbahn der Linie 9 hat am Donnerstag in Hannover einen Mann erfasst und tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich am Endpunkt Fasanenkrug im Stadtteil Isernhagen-Süd. Die Ursache ist unklar, der Verkehr auf der Linie 9 ist nach wie vor unterbrochen.