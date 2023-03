Nach den tödlichen Schüssen am Dienstag an einer Haltestelle in Hannover-Döhren, in deren Folge ein 34-Jähriger verstarb, wertet die Polizei die Überwachungskameras der Stadtbahnlinie 2 aus. Doch wo haben die hannoverschen Verkehrsbetriebe eigentlich Kameras – und wie lange wird das Material aufgehoben?