Jugendliche flüchten auf Motorroller vor Polizei – und kollidieren mit Streifenwagen

Spielabsagen

Das Wetter erinnert an diesem Wochenende mehr an Herbst als an Sommer – das wird auch den Stadtteams in der Landesliga zum Verhängnis. Dass Wunstorf nicht spielen darf, war schon unter der Woche entschieden worden. Jetzt wurde kurzfristig auch das Derby zwischen Niedersachsen Döhren und dem HSC abgesagt.