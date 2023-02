Jugendliche bedrohen 24-Jährigen mit Messer: Polizei fasst Tatverdächtige

Die Polizei Hannover hat nach einer großangelegten Fahndung in Hannover-Nordstadt zwei jugendliche Tatverdächtige in der Stadtbahn erwischt. Sie sollen einen 24-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Doch das ist nicht die einzige Überfall von Jugendlichen in der Gegend.

Einsatz in der Nähe der Stadtbahn: Bei einem Einsatz in der Nordstadt konnte die Polizei zwei Tatverdächtige fassen.

Hannover. Zwei Jugendliche hat die Polizei nach einer groß angelegten Fahndung erwischt: Sie sollen einen 24-Jährigen am Sonnabend in der Nordstadt mit einem Messer bedroht haben, um ihn auszurauben. Die Polizei prüft nun Zusammenhänge zu drei weiteren Überfällen in der Gegend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 24-Jährige war nach Angaben der Polizei am Sonnabend gegen 19.40 Uhr im Welfengarten unterwegs. „Dort wurde er zunächst von fünf Jugendlichen angesprochen, mit einem Messer bedroht und dazu aufgefordert, Bargeld und Wertgegenstände auszuhändigen“, sagt Anne Wellhöner von der Polizeidirektion Hannover. Der 24-Jährige gab an, nichts dabeizuhaben, woraufhin die Jugendlichen ohne Beute den Welfengarten Richtung der Straße „Im Moore“ verließen.

Polizei erwischt Jugendliche in Stadtbahn

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige in der zuvor an der Haltestelle am Welfengarten gestoppten Stadtbahn stellen, so Wellhöner. „Die beiden 15-Jährigen wurden zunächst zu einer Polizeidienststelle gebracht und anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei prüft nun Zusammenhänge mit weiteren Überfällen: Kurz vor dem Straßenraub am Sonnabend, gegen 19.35 Uhr, hatten nämlich etwa vier Jugendliche eine 40-jährige Frau mit einem bislang unbekannten Gegenstand bedroht. Auch in diesem Fall wollten sie Wertgegenstände haben. „Die Frau wehrte sich und schlug die Jugendlichen damit in Richtung Hahnenstraße in die Flucht.“

Bereits Überfälle am Mittwoch

Am vergangenen Mittwoch, 15. Februar, versuchten drei bislang unbekannte Jugendliche im Georgengarten einen 61-Jährigen auszurauben. „Da die Täter bei dem Mann nichts erbeuten konnten, ließen diese von ihm ab und flüchteten in Richtung der Straße In der Steintormasch. Etwa zehn Minuten zuvor gegen 18.50 Uhr hatte eine ebenfalls dreiköpfige Gruppe aus Jugendlichen einen 28-Jährigen auf Höhe des Hans-Mayer-Weges“ im Welfengarten mit einem Messer bedroht.

Lesen Sie auch

„Dem Mann gelang es, wegzulaufen und eine bislang unbekannte Person, welche in der Nähe stand, anzusprechen“, berichtet Sprecherin Wellhöner. Diese Person werde nun dringend als Zeuge gesucht. „Alle Zeugen gaben übereinstimmend an, dass es sich bei den Tätern um männliche Jugendliche, welche allesamt dunkel gekleidet waren, gehandelt haben soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht weitere Zeugen zu den Überfällen. Wer Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter Telefon (0511) 1093117 oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.