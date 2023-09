﻿Julia Rogasch aus Hannover: An ihren Sylt-Romanen klebt Glitzerstaub

Hannover. Man mag Julia Rogasch nicht widersprechen, wenn die 40-Jährige erklärt, warum ihre Romane die Welt in Rosarot tauchen: „Es gibt so viel Bedrohung und so wenig Happy End. Wir brauchen Geschichten, die Herz und Seele wärmen.“ Am 28. September erscheint im Ullstein-Verlag eine solche Geschichte: „Winterträume in der kleinen Manufaktur am Meer“ (416 Seiten, 11,90 Euro) erzählt von der jungen Hamburgerin Alena, die auf einer Nordseeinsel den Kerzenladen ihrer Tante übernimmt, nachdem die alte Dame gestürzt ist. Die Insel ist dieselbe, auf der auch die anderen Romane der Autorin aus Bemerode spielen: „Sylt ist mein Herzensort.“

Eine Hannoveranerin schreibt Sylt-Bücher. Klingt erst mal seltsam – doch die Insel spielt neben Mann und zwei Töchtern, zehn und 13 Jahre alt, die Hauptrolle in Rogaschs Leben. „Ich war zum ersten Mal mit zwei Jahren dort. Und dann immer wieder, jedes Jahr – manchmal sogar zweimal.“ Es waren stets große Familienurlaube in Ferienwohnungen mit den Großeltern, meist in Keitum. „Kampen und die Whiskeymeile? Da bin ich raus. Ich liebe die Natur, die Stille, den Strand, die Weite.“

Weiter Weg zum ersten Buch

Bis sie diese Gefühle in Worte und Geschichten fasste, war es aber ein langer Weg. „Julia schreibt gerne fantasievolle kleine Geschichten“, zitiert sie den Zeugniseintrag, den ihre Grundschullehrerin verfasst hat. „Schreiben war mein Ding, aber als Beruf hatte ich das nie auf dem Schirm“, erzählt die Frau, die im Deutsch-Leistungskurs im Abitur an der Schillerschule mit 26 Seiten „übers Ziel hinausgeschossen“ ist.

Sie schreibt am Küchentisch in Bemerode über Sylt: Für Julia Rogasch ist die Nordseeinsel ein „Herzensort“. © Quelle: Rainer Dröse

Weil sie in den Weihnachtsferien in einer Parfümerie gejobbt hatte, macht Rogasch nach der Schule eine Lehre als Drogistin. Da sie die Prüfung mit Auszeichnung besteht, bekommt sie ein Stipendium von der IHK, setzt die Ausbildung zur Handelsfachwirtin drauf – und zwar in einem Gehrdener Autohaus, in dem sie bis heute in Teilzeit das Marketing betreut.

Großmutter als Inspiration

Ihre Großmutter Elselies inspiriert die 40-Jährige aber immer wieder zum Schreiben. „Sie hatte als junge Frau eine Verlagszusage für ein Buch – aber dann zerstörte der Zweite Weltkrieg diesen Traum.“ Rogaschs Traum vom Schreiben dreht sich immer nur um Sylt. „Ich wollte die vielen Erinnerungen festhalten.“ Im Jahr 2016 habe sie mit ihrer Schwester in einem Café in Hannover gesessen, mal wieder in Erinnerungen an die Kindertage auf der Insel geschwelgt („im Rückblick ist natürlich alles golden, wir hatten immer schönes Wetter“) – und dann auf der Basis einer Zettelsammlung mit Notizen ihren ersten Roman „zusammengeschustert“, wie sie selbstkritisch sagt.

Die Stille, die Weite, das Watt: Diese Seiten an Sylt liebt Julia Rogasch besonders – und hält sie in Fotos fest. © Quelle: privat

Das Manuskript zu „Honigmilchtage“ in der Tasche, googelt Rogasch „Wie werde ich Autorin?“. Sie stößt auf die „Forever“-Sparte des Ullstein-Verlages, eine Lektorin hat Interesse, bittet aber um einige Änderungen in der Story über eine Frau, deren Leben aus den Fugen gerät, nachdem sie ihren Job verliert – „das war mein Türöffner“, sagt Rogasch über den ersten Streich. Es folgen „Mit dir am Horizont“, „Das Geheimnis vom Strandhaus“, „Der kleine Laden am Strand“ – heimelige Cover mit schnörkeliger Schrift.

„Leichte Kost“ als Etikett

Mit den Protagonisten des „kleinen Ladens“ wünscht sich der Ullstein-Hauptverlag eine Weihnachtsgeschichte, die Kombination funktioniert. Rogasch macht weiter, schreibt im Sommer bei 34 Grad Winterromanzen. „Leichte Kost“ und „Frauenliteratur“ sind die Etiketten, die ihren Romanen anhängen, Rogasch ficht das nicht an. „Ich schreibe sehr atmosphärisch, meine Geschichten gehen immer gut aus – die Leserinnen und Leser mögen das. Ich bekomme viel Post, in denen mir Menschen sehr persönliche Erlebnisse anvertrauen. Und auf Instagram habe ich eine tolle Community.“

Und dann ist da auch der Erfolg: „Winterzauber in der kleinen Teestube am Meer“ habe sich 2021 sechs Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste für Taschenbücher gehalten, sagt Rogasch. „Ich habe es bis auf Platz 41 geschafft, meine Bücher lagen in den Buchhandlungen – da war es mit dem geheimen Schreiben vorbei.“ Bis zu diesen Zeitpunkt wussten nur Familie und engste Freunde vom Doppelleben der 40-Jährigen.

Der Ort, an dem alles möglich ist

Die Hauptrolle in allen Büchern spielt die Insel. „Ich sehe Sylt als den Ort, an dem alles möglich ist“, sagt sie. Trotz aller Romantik und Heile-Welt-Stimmung spare sie aber auch kritische Themen nicht aus. „Der Strukturwandel, der Bauboom – das Leben ist für die Einheimischen nicht leicht geworden. Ich versuche, solche Themen einzuweben.“ Das schafft sie, weil sie die Insel kennt, bei Besuchen akribisch fotografiert und filmt, damit im Buch der Blick aus einer bestimmten Pension auf einen Leuchtturm wirklich möglich ist.

Mit Glitzer: Das Cover von „Winterträume in der kleinen Manufaktur am Meer“ von Julia Rogasch funkelt ein bisschen. © Quelle: Andrea Tratner

„Ich habe Sylt in allen meinen Lebensphasen erlebt. Und zu allen Jahreszeiten. Sogar Schnee habe ich dort gesehen.“ Den sieht man auch auf dem Cover des neuen „Winterträume“-Bandes – Glitzerstaub auf den Dachfirsten des kuscheligen Landhauses inklusive. Über eines freut sich Rogasch aber besonders: „Mein nächster Sylt-Roman spielt im Sommer!“

