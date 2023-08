﻿Lufthansa-Flieger „Hannover“: Fünf Fakten zum zehnten Geburtstag

Hannover. Der Lufthansa-Flieger „Hannover“ feiert Geburtstag. Die Boeing 747 mit der Kennung „D-ABYJ“ – einer der weltberühmten Jumbojets – fliegt seit inzwischen zehn Jahren durch die Welt. Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass, um fünf beeindruckende Fakten zur Maschine und ihrer Geschichte aufzulisten.

1: Eine Lufthansa-Tradition seit 1960

Bei der Lufthansa hat es Tradition, Flugzeuge nach deutschen Städten oder Bundesländern zu benennen. Mittlerweile fliegen mehr als 300 Maschinen „als Botschafter der Städte um die Welt und verbinden Menschen“, sagt eine Sprecherin. Den allerersten getauften Flieger gab es 1960: Damals verlieh Willy Brandt als Bürgermeister von Berlin einer Boeing 707 den Namen seiner Stadt.

2: Es ist der sechste „Hannover“-Flieger

Wer nun glaubt, dass Hannovers Name erst seit zehn Jahren in die Welt getragen wird, der irrt: Mittlerweile fliegt schon die sechste Maschine als Botschafterin der Landeshauptstadt um die Welt. Die erste – eine Boeing 720 – kam 1962 in die Flotte. Taufpatin am 9. April am Flughafen Hannover war die Ehefrau des damaligen Oberbürgermeisters August Holweg. Weitere Namensträgerinnen waren eine Douglas DC-10-30 und vier weitere Boeing – inklusive der aktuellen.

3: Jungfernflug nach Asien

Auch wenn es schön gewesen wäre: Der erste Flug im Namen der Lufthansa führte die aktuelle Boeing 747-8 nicht vom hannoverschen Flughafen aus an einen fernen Ort. Doch die Route kann sich dennoch sehen lassen: Nach Konzernangaben hob der Flieger am 12. Juli 2013 in Frankfurt am Main ab und brachte die ersten Passagiere als Hannover-Botschafterin ins etwa 9150 Kilometer entfernte Hongkong.

4: Mehr als 1800 Tage in der Luft

Und noch eine beeindruckende Zahl: Wie die Lufthansa mitteilt, hat der jetzige „Hannover“-Jumbojet schon mehr als 44.000 Flugstunden gesammelt – das sind mehr als 1833 Tage beziehungsweise mehr als fünf Jahre. In dieser Zeit legte die Boeing 747 mehr als 15,8 Millionen Kilometer zurück und landete an 38 verschiedenen Zielen – darunter zuletzt San Francisco, Miami und Singapur.

5: Eine ganze Großstadt von A nach B geflogen

Seit 2013 hat der „Hannover“-Jumbojet bereits eine unvorstellbare Zahl an Passagieren von A nach B geflogen. Die Lufthansa hat nachgerechnet und kommt auf mehr als 1,44 Millionen Gäste. Zum Vergleich: Das entspricht fast der Einwohnerzahl Münchens. Und die Zahlen steigen weiter, denn trotz ihres zehnjährigen Geburtstags ist für die Boeing 747 ans Aufhören noch nicht zu denken.

