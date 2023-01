﻿Junge mit täuschend echter Pistolenattrappe im Hauptbahnhof Hannover: Polizisten ziehen ihre Waffen

Das Ikea-Möbelhaus in Großburgwedel ändert seine Öffnungszeiten zum 1. Februar und schließt dann bereits um 19 Uhr. Das liegt nicht am Personalmangel, sondern an einem geänderten Einkaufsverhalten in Burgwedel. „Click and Collect“-Bestellungen können künftig von 8 bis 20 Uhr abgeholt werden.