﻿Neue Zeiten bei Machwitz: Hannovers Kaffeeröster richtet Fabrikverkauf ein

Hannover. Durch Hannovers Steintorviertel weht oft ein markant-würziger Duft. Und dann ist klar: „Machwitz röstet wieder.“ Rund 350 Tonnen Kaffee produziere das Unternehmen derzeit im Jahr, sagt Geschäftsführer Maximilian Koch (42). In den vergangenen fünf Jahren habe man da gut zugelegt, die Tendenz sei steigend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Durch die Pandemie-Zeit sei das 1983 in Danzig gegründete und seit 1919 in Hannover ansässige Unternehmen „ganz gut durchgekommen“: Die Einbrüche in der Gastronomie seien durch den Lebensmittelhandel, Aufträge als Lohnröster und besonders den Online-Verkauf sogar mehr als wettgemacht worden.

Parallel habe man angefangen umzubauen, Gebäude und Produktion zu modernisieren – rund 300.000 Euro würden dabei investiert. Und man habe vier neue Stellen geschaffen, sodass es nun 35 Jobs gebe.

Investitionen in Umbau und einen Shop

Derzeit wartet etwa noch eine neue, fast 1,5 Tonnen wiegende Verpackungsmaschine darauf, installiert und ins Laufen gebracht zu werden. Allein dafür habe man rund 120.000 Euro investiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im September soll am Firmensitz Am Marstall auch eine Verkaufsstelle öffnen. Koch nennt das Projekt „Röstkontor“. Das Motiv: „Wir wollen uns mehr öffnen, in Hannover wieder sichtbarer werden mit einer Art Fabrikverkauf ‚ab Rösterei‘.“ Dafür soll der ehemalige Empfangsbereich wieder weitgehend so gestaltet werden, wie es dort in den 1950-er Jahren aussah.

Umbau für Fabrikverkauf: Der ehemalige Empfang soll zum Ladengeschäft werden – und wird weitgehend wieder im ursprünglichen Stil renoviert. © Quelle: Nancy Heusel

Direkter Einkauf vor Ort – der Fairness wegen

Die meisten Bohnen bezieht das Unternehmen über Bremen und Hamburg – einen Teil auch per Direktkauf aus Brasilien. Dort hat Koch vor gut zehn Jahren die Plantage Fazendas Dutra für sich entdeckt und ordert da etwa drei Mal pro Jahr 340 Sack Kaffeebohnen, etwa je gut 20 Tonnen. Er ist oft vor Ort, weiß, wie dort produziert wird – und dass sein Geld dort ankommt, ohne Zwischenstufen wie das Fairtrade-System, aus dem er sich daher verabschiedet hat.

Machwitz in der Holzkapsel für Nespresso-Systeme

Da Kaffee weiter im Trend liege, setzt Machwitz auf Wachstum. Dazu braucht es ab und an auch neue Kaufanreize. So gibt es seit Herbst 2021 Machwitz-Kaffee in Kapseln, passend für die gängigen Maschinen mit Nespresso-System. Nach Angaben von Machwitz besteht die Kapsel aus kompostierbarem Holz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Logo-Debatte: Neues Erscheinungsbild kommt

Nicht immer lief für den klassischen Trommelröster alles reibungslos: Ende 2017 wurde öffentlich diskutiert, ob das Firmenlogo rassistisch sei. Seit Ende 2018, Anfang 2019 nutzt das Unternehmen ein verändertes Logo – noch nicht überall, doch das soll bald der Fall sein: „Das Logo hatte seine Zeit – die ist vorbei. Und da wir nicht die Absicht haben, jemandem wehzutun oder rassistisch zu beleidigen, haben wir es nun geändert.“

Was noch da ist, wird verkauft, nicht entsorgt

Die Umstellung laufe seit Jahresanfang. „Alles, was wir jetzt neu machen, wird mit dem neuen Logo versehen“, sagt Koch. „Unsere Bestände werfen wir aber nicht weg. Alle Welt redet von Nachhaltigkeit – und dann sollte man das auch konsequent durchziehen.“

Im Wandel: Der hannoversche Kaffeeröster Machwitz investiert in sein Geschäft und hat jetzt auch sein Logo modernisiert. © Quelle: Nancy Heusel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tassen, Verpackungen, Schriftzüge im Café und am Gebäude sind schon geändert, der Internet-Auftritt wird gerade angepasst. Auch auf dem Machwitz-Bulli (VW Typ T1, Baujahr 1960, erworben 2014) prangt nun das neue Logo.

Lesen Sie auch

Neuer Internet-Shop – zusammen mit Tee-Seeger

Der Internetauftritt wird gar komplett neu aufgebaut – und vereint dann Machwitz und Tee Seeger (entstammt Deutschlands erster Teehandlung, gegründet 1743, gehört seit 1951 der Familie Koch, fünf Beschäftigte). Das Motiv? „Wir wollen einen Feinkostshop unter einem Dach schaffen. Abgearbeitet, verpackt und versandt wird sowieso schon alles von hier.“

Läuft: Machwitz’ neue Kaffee-Verpackungsmaschine. © Quelle: Nancy Heusel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konsumenten wollen mehr vom Kaffee wissen

Die Konsumenten hätten inzwischen „ein Bewusstsein für Kaffee“, erklärt Koch, der ausgebildeter Coffeologe ist. Heutzutage zähle auch: Wo kommt der Kaffee her? Wie ist der aufbereitet worden? Wie wird der zubereitet? „Mittlerweile ist das wie beim Wein – und Kaffee ist hip, gehört für viele zu einem guten Lebensgefühl dazu“. Das zeige sich auch daran, dass der Mahlkaffeeanteil stark gesunken sei und inzwischen rund 65 Prozent des Machwitz-Kaffees in Bohnenform verkauft werde.

1,5 Tonnen schwer: Die neue Verpackungsmaschine bei Machwitz. © Quelle: Nancy Heusel

Großkunden nicht wichtiger als Privatkunden

Neben der regionalen Gastronomie beliefert Machwitz etwa die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und steht bei Edeka im Regal, bei Edeka Wucherpfennig setzen auch die Backshops für ihren Ausschank auf die lokale Röstung. Koch legt Wert darauf, dass er nicht nur auf Großabnehmer aus ist: „Wir verkaufen eine Tüte, und wir verkaufen eine Palette – nicht die Menge ist wichtig, sondern jeder einzelne Kunde.“

HAZ