﻿Was das Lieblingsbild von Fotograf Hassan Mahramzadeh für das Jahr 2023 ist

Das Jahr ist fast um und mit seinem neuen Hannover-Kalender macht Hassan Mahramzadeh (81) schon Lust auf 2023. Der Fotograf präsentiert das Werk am 23. Oktober im Casa vom Reimanns Eck am Weißekreuzplatz. Uns hat der 81-Jährige schon seine Lieblinsgmotive verraten.

Hannover. Es sind schöne und ungewöhnliche Motive, die er da zusammengestellt hat: Hassan Mahramzadeh (81) präsentiert eine neue Edition seines Hannover-Kalenders, diesmal verknüpft mit einer Vernissage. Am 23. Oktober stellt der Fotograf im Casa bei Reimanns Eck am Weißekreuzplatz den Kalender 2023 vor.

„Es ist mittlerweile die 14. Ausgabe“, sagt er mit Stolz in der Stimme, „und wie immer haben alle Bilder ein Alleinstellungsmerkmal – sie können nur in Hannover entstanden sein.“ Gut möglich, dass man den 81-Jährigen sogar mit Kamera und Stativ hat durch die Stadt gehen und fotografieren sehen. Wenn man von einem Motto sprechen möchte, „trifft es Kunst im öffentlichen Raum“, erläutert Mahramzadeh. Zum Beispiel hat er die Bilder an der Eisenbahnunterführung Zeißstraße in Döhren gemacht. „Es gehört zu meinen Lieblingsbildern“, sagt er. Außerdem war er im Großen Garten und dem Ihme-Zentrum (zweites Lieblingsbild) unterwegs, hat das Königinnendenkmal in der Oststadt in Szene gesetzt.

„Das Mädchen mit den Schmetterlingen“: Das Foto für dieses Kalenderblatt ist an der Zeißstraße entstanden. © Quelle: Hassan Mahramzadeh

Brigitte Beeg (67) hat schon vor Längerem angefangen, den Raum der alten Kultdisko Casa in Szene zu setzen, die Initiatorin hält regelmäßig nach neuen Künstlerinnen und Künstlern Ausschau. Nach Della (66), dem hannoverschen Malermeister Oliver Kielhorn und den Künstlerinnen Mariarita (53) und Katharina Wiese (65) nun also der Träger des Stadtkulturpreises. Einige Motive aus seinem Kalender, von dessen Vorgängern er schon welche an Altbundespräsident Christian Wulff (63), Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (68) und den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (63) überreicht hat, werden in Form einer Ausstellung gezeigt und auch verkauft.

Bekommt jedes Jahr einen: Ministerpräsident Stephan Weil (rechts) mit Hassan Mahramzadeh und Kalender in der Staatskanzlei. © Quelle: Nancy Heusel

Von dem Kalender in A2-Format wird Mahramzadeh einige parat haben, 29,95 Euro kostet er. 5 Euro davon gehen als Spende an den Verein Glücksmomente von Andrea (57) und Lisa Meyer (32) in Isernhagen. Das unermüdliche Mutter-Tochter-Gespann kümmert sich um schwer traumatisierte Kinder und Jugendliche aus der Region. Darunter sind Opfer von Misshandlungen, Kinder, die ein Elternteil oder Geschwister verloren haben, Mädchen und Jungen, die unheilbar krank sind.

