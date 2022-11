﻿Hannover: Kampfhund beißt Mischlingsrüden „Joschi“ tot

In Hannover ist am Dienstag ein kleiner Mischlingsrüde tot gebissen worden – von einem Kampfhund. Die Attacke der Amerikanischen Bulldogge erfolgte unvermittelt: „Joschi“ hatte gerade das Bein an einem Baum gehoben, als der Angreifer seinen Kopf ins Maul nahm und zubiss.

Nicht mehr am Leben: Der elfjährige Mischlingsrüde „Joschi“ wurde in Hannover von einem Kampfhund totgebissen.

Hannover. Trauer um Mischlingshund „Joschi“: Der elfjährige Vierbeiner wurde am Dienstagnachmittag in Hannover tot gebissen – von einem Kampfhund. Elke Korth (68) und Hans-Jürgen Freie (69), die den elfjährigen Rüden täglich in Pflege hatten, sind erschüttert. Der 69-Jährige fordert einen grundsätzlichen Leinen- und Maulkorbzwang für alle Hunde, die unter den Begriff „Kampfhund“ fallen.

Es geschah am Dienstag gegen 16.30 Uhr: Elke Korth war mit „Joschi“ in der Nordstadt im Georgengarten unterwegs. Sie und der Mischling hielten sich auf der Hundeauslauffläche auf. „Joschi“ habe gerade sein Bein an einem Baum gehoben, als der Angriff des anderen Hundes unvermittelt erfolgte.

Ein Bild aus schöneren Tagen: Elke Korth mit „Joschi“ am Meer. © Quelle: privat

Der Kampfhund, bei dem es sich laut Polizeisprecherin Natalia Shapovalova um eine einjährige männliche Amerikanische Bulldogge handelte, sei plötzlich hinter dem Stamm hervor gekommen – und biss „Joschi“ sofort in Kopf. Dieser sei komplett im Maul des Angreifers verschwunden, berichtet Freie über die Beobachtungen seiner Frau. „Er biss zu und schüttelte ,Joschi’, bis er tot war.“

Zeugen wollten Hunde trennen

Der Vorfall wurde von zahlreichen Haltern beobachtet. Mehrere griffen ein und versuchten, die Hunde zu trennen, so Shapovalova. Als das endlich gelang, war „Joschi“ allerdings schon tot. Mehrere Wiederbelebungsversuche – auch der herbeigerufenen Feuerwehr – verliefen erfolglos.

Spaziergang im Herbst: „Joschi“ beim Gassigehen. © Quelle: privat

Die amerikanische Bulldogge soll nicht angeleint gewesen sein, auch habe der einjährige Hund keinen Maulkorb getragen, berichteten Zeugen der Polizei. Unterwegs sei das Tier mit einer 56-jährigen Frau gewesen, erklärt Shapovalova. „Halter des Hundes ist aber ein 55-jähriger Mann.“

Die Polizei hat unterdessen das Veterinäramt eingeschaltet und die Behörde über den Vorfall informiert. Dort muss nun geprüft werden, ob die Amerikanische Bulldogge eingeschläfert wird – oder auch nicht.

„Eine tickende Zeitbombe“

Hans-Jürgen Freie und seine Frau gehen mit dem Fall an die Öffentlichkeit, weil sie wollen, dass Kampfhunde sich draußen nur noch angeleint und mit Maulkorb bewegen dürfen. „Ein solcher Hund ist eine tickende Zeitbombe“, betont der 69-Jährige. „Wenn ein solches Tier durchdreht – was natürlich auch bei jeder anderen Hunderasse passieren kann –, dann endet es eben aufgrund der enormen Beißkraft meist tödlich für den Gegner.“

Von Britta Mahrholz