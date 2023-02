Bundeskanzler Olaf Scholz besucht die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoff (BGR) in Hannover. Die Mitarbeiter sollen dann zu Hause bleiben, hat der Behördenchef entschieden – der Kanzler wundert sich.

Hannover. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wundert sich nach Angaben eines Regierungssprechers über die Anweisung des Präsidenten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), seine Mitarbeiter zum Kanzlerbesuch am Donnerstag in Homeoffice zu schicken. Wie berichtet, hat Behördenchef Ralph Watzel die „lieben Kolleginnen und Kollegen“ in einer E-Mail aufgefordert, „die Dienstelle am 16. Februar 2023 nicht zu betreten“. Man möge am besten von zu Hause aus Arbeiten.