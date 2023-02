﻿Der Kanzler besucht Hannover: Bloß keine Witze über die Kleiderordnung

Beim Besuch des Kanzlers bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover geht es nur am Rande um Kleidung. Zuvor hatte der Bundeskanzler die „Herzensbäckerei Künne“ besucht.

Hoher Besuch: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt in Hannover an – gut gelaunt und ohne Krawatte.

Hannover. Bevor der Kanzler dann endlich da ist, haben sich in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover viele Menschen, die meisten von ihnen sind recht gut gekleidet, die Beine in den Bauch gestanden. Darunter sind einige Mitarbeiter der BGR und viele Journalisten. Der Kanzler hatte zuvor in der „Herzensbäckerei Künne“ in Sahlkamp mit Chefin Caterina Künne und deren Team gesprochen und sich dafür Extra-Zeit genommen.

Von Herzen: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, rechts) wird von Caterina Künne (Mitte), Geschäftsführerin „Herzensbäckerei Künne“, und Axel Oppenborn (links), „Bäckerei Calenberger Backstube“, begrüßt. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich bei der BGR über deren Tätigkeiten in Sachen Forschung und Beratung zu Rohstoffen informieren und ist spät dran. Was soll man also tun, wenn man mehr als zwei Stunden in einem energiekrisemäßig heruntergekühlten Bundesgebäude am Rande der Landeshauptstadt auf den Regierungschef wartet? Man wird zwangsläufig etwas albern.

Löss war „Boden des Jahres 2021“

Man hat das Plakat über den „Boden des Jahres 2021“ schon gelesen und fragt sich, was wohl der Boden des Jahres 2022 war und überlegt kurz, ob die Kür wegen Corona vielleicht ausgefallen ist. 2021 jedenfalls war es der Lössboden, der in Niedersachsen recht selten ist, rund um Hannover aber üppig und vor allem als Lösslehm vorkommt.

Und je länger die Menschen warten, desto schlechter werden die Witze. Und irgendwann lassen es sich zwei oder drei Spaßvögel nicht nehmen, jemand anderes Komplimente für seine Garderobe zu machen, was wiederum mit einem eher müden Lächeln quittiert wird.

BGR-Präsident Watzel trägt eine pinkfarbene Krawatte

BGR-Präsident Ralph Watzel übrigens trägt anlässlich des Kanzlerbesuchs einen grauen Anzug und eine pinkfarbene Krawatte. Der Kanzler trägt keine Krawatte zum dunkelblauen Anzug. Die Kleiderordnung ist an diesem Tag nur deshalb von Belang, weil Watzel sie in einer E-Mail an die Mitarbeiter der BGR zum Thema gemacht hatte.

Watzel hatte die „lieben Kolleginnen und Kollegen“ gebeten, „die Dienstelle am 16. Februar 2023 nicht zu betreten“, wenn der Kanzler kommt. Und wer nicht im Homeoffice arbeiten und doch kommen müsse, der solle sich dann wenigstens ordentlich anziehen.

Spitze Bemerkung aus dem Kanzleramt

Das hat viele Mitarbeiter irritiert und das Bundeskanzleramt zu einer spitzen Bemerkung hingerissen: „Das Bundeskanzleramt macht prinzipiell keine Vorgaben in diesem Sinne. Ganz im Gegenteil: Der Bundeskanzler trifft sehr gerne vor Ort mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen und freut sich auf diese Begegnungen und den Austausch.“

Viele BGR-Mitarbeiter trifft man dann tatsächlich nicht, aber ob es mehr oder weniger sind als an einem gewöhnlichen Arbeitstag ist schwer zu sagen. Die, die da sind, zeigen ein gepflegtes Äußeres. Ob dafür die Ermahnung des Behördenleiters nötig war, ist ebenfalls schwer zu sagen, ist aber wahrscheinlich unwahrscheinlich.

Lithium ist teuer geworden

Als der Kanzler dann da ist, bekommt er von den BGR-Mitarbeitern erklärt, was bei der BGR so gemacht wird. Dass sich die weltweiten Preise für das Erz Lithium versiebenfacht haben, wird dem Kanzler erklärt, und dass es vor allem in Asien zu Batterien für Elektroautos veredelt werde. Dass die BGR versuche, die Förderländer in Südamerika zu ertüchtigen, das selbst zu tun, was der Diversifizierung der Märkte und damit der Versorgung in Deutschland diene.

Begehrter Rohstoff: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält bei seinem Besuch der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Lithiumerz in seinen Händen - im Hintergrund steht Britta Bookhagen von der Deutschen Rohstoffagentur. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Der Kanzler erfährt auch, wie mittels „Big Data“ und künstlicher Intelligenz die kleinsten Ereignisse auf dem Rohstoffmarkt registriert werden können, was helfe, Störungen in den Lieferketten vorherzusagen. Zum Beispiel haben Streiks und Schließungen von Kupferminen in Peru zu einem Rückgang von 30 Prozent der Produktion geführt.

„Schönen Dank“, sagt der Kanzler

Und der Kanzler erfährt, wie Wissenschaftler der BGR heute Rohstofflagerstätten mittels Satelliten finden können. Das weckt das Interesse des Kanzlers, der fragt: „Machen Sie auch manchmal Zufallsfunde?“ Schließlich bekommt Olaf Scholz noch den Bodenbewegungsdienst der BGR präsentiert, der feinste Hebungen und Senkungen der Erdoberfläche infolge des früheren Bergbaus entdecken kann.

Watzel wiederum bedankt sich „im Namen aller Beschäftigten“ für den Besuch des Kanzlers. „Es ist uns leider nicht gelungen, Ihnen hier zu präsentieren.“ Die BGR sei durch den Kanzler-Besuch motiviert, „das, was wir tun, noch besser zu tun.“

Der Kanzler wiederum lobt die BGR als „Know-how-Zentrum“, aus dem sich noch mehr machen lasse und rauscht dann ob, ohne Fragen der Journalisten zuzulassen, die darauf stundenlang gewartet hatten.