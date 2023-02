﻿Der Kanzler kommt zu Bäcker-Künne – und die Chefin will ihm was erzählen

Am Donnerstag besucht Olaf Scholz Hannover – und wird dabei auch die Geschäftsführerin der „Herzensbäckerei Künne“ treffen. Die hatte im vergangenen Jahr den großen Bäckerprotest organisiert. Sie erzählt, was sie dem Kanzler sagen will und was sie von der Politik erwartet.

Der Kanzler kommt zu Besuch: Caterina Künne in der Backstube einer Filiale der "Herzensbäckerei Künne" in Hannover.

Hannover. Der Kanzler kommt: „Erst habe ich gedacht, das ist ein Scherz – man weiß ja nicht wirklich, wer da anruft“, sagt Caterina Künne (39). Mit Ehemann und Bäckermeister Ralf Künne (62) führt sie in Hannover die gleichnamige „Herzensbäckerei“(fünf Filialen, dazu die „Hofbäckerei“ und die „Bäckerei Vahrenhorst“, etwa 60 Beschäftigte).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die umtriebige Geschäftsfrau ist durch ihr Engagement für ihre Branche weithin bekannt geworden – sie hatte im September einen Protest organisiert und dafür gesorgt, dass die Bäcker und ihre Ängste wegen der stark steigenden Kosten (etwa für Mehl und andere Zutaten, Löhne, Strom und Gas) von der Politik gehört werden. Das wurde in Berlin registriert – und daher schaut nun Bundeskanzler Olaf Scholz während eines Hannover-Besuchs am Donnerstag auf einen Plausch vorbei.

Brief an Scholz überreicht

Als klar war, das war kein Scherzanruf, sondern wirklich das Kanzleramt, hat Künne sich gefreut. „Ich muss ihm doch noch Einiges sagen.“ Das hatte die ehemalige Lehrerin für Sonderpädagogik teils schon in einem persönlichen Brief getan, der Scholz im Herbst während eines Wahlkampf-Termins in der Landeshauptstadt überreicht worden war. Und worauf es aus Berlin hieß: Wir melden uns noch bei Ihnen – was die Geschäftsfrau „nicht wirklich ernst genommen“ hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun kommt es also zum Treffen – und Künne hat eine klare Vorstellung, was sie dem Kanzler vermitteln will. „Er muss auch dafür kämpfen, dass die, die da sein wollen, weitermachen können, das muss ermöglicht werden. Das Handwerk ist systemrelevant und muss unterstützt werden!“

Was bisher von der Politik an Maßnahmen umgesetzt wurde, sei „nicht ausreichend. Für die privaten Haushalte mag das reichen, für uns Bäcker und andere energieintensive kleine Mittelständler nicht!“ Ihr Unternehmen müsse etwa drei Monate im Voraus das von Enercity bezogene Gas bezahlen. „Das Geld muss man ja erst mal haben“, sagt sie. Und statt 2,4 Cent je Kilowattstunde Gas seien nun mehr als elf Cent fällig.

Brot- und Brötchenpreise „ausgereizt“

Immerhin rechnet sie dank Preisbremse und -deckel für Gas und Strom sowie einer gewissen Entspannung auf den Märkten jetzt nicht mehr mit einer Million Euro Mehrkosten in diesem Jahr. Allein für Energie erwartet sie allerdings mit „mindestens 260.000 Euro“ die doppelte Summe unterm Strich – zuletzt seien das 130.000 Euro gewesen.

Leckerer Anblick: Frische Brötchen in der „Herzensbäckerei Künne“. © Quelle: Nancy Heusel

Über die Preise könne man das nicht wieder rein holen. Einfache Brötchen kosteten jetzt 45 Cent statt 33 Cent je Stück wie noch vor gut einem Jahr. „Das ist ausgereizt, viel mehr ist da nicht drin. Höher wollen und können wir das auch wegen unserer Kunden nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unkenntnis bei den Politikern

In den vergangenen Monaten hat Künne mit einigen Politikern gesprochen – und festgestellt: „Da gibt es eine sehr, sehr große Unkenntnis über die Lage im Bäckerhandwerk und insgesamt über den kleineren Mittelstand.“ Das müsse sich ändern, und daran will sie weiter arbeiten. „Ich will den Kanzlerbesuch nicht als Werbeveranstaltung für mich nutzen, sondern für das Handwerk.“ Sie sagt, dass sie sich derzeit bei keiner Partei gut aufgehoben fühlt.

Lesen Sie auch

Wenn Kanzler Scholz dann die ausgewählte Filiale betritt, soll alles sein wie sonst auch – keine besonderen Ansagen an die Mitarbeiter, der Betrieb werde laufen wie immer. Künne: „Wir sind und bleiben authentisch, wir machen da keinen Unterschied zwischen den Kunden, die uns bezahlen, und dem Bundeskanzler.“