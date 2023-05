﻿Region Hannover: Preise für gebrauchte Häuser und Wohnungen sinken in allen Segmenten

Die gestiegenen Zinsen haben Folgen für den Immobilienmarkt. Wie eine Auswertung der LBS-Nord zeigt, sind die Preise für gebrauchte Wohnungen und Häuser in der Region Hannover in allen Segmenten gesunken. Ein Immobilienverband warnt schon vor Ladenhütern.

Hannover. Lange Zeit gingen die Kaufpreise für Immobilien in Hannover und Umgebung stetig in die Höhe. Die Wende bei den Zinsen hat nun jedoch eine gegenläufige Entwicklung zur Folge. Wie die Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover (LBS Nord) mitteilt, sind die Preise in der Region von Juni bis Dezember 2022 in allen Segmenten gesunken.