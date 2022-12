﻿Darum fährt kein Sicherheitspersonal in den Stadtbahnen von und nach Bemerode mit

Mitarbeiter von Protec sollen in den Stadtbahnen für Sicherheit sorgen – doch in den Linien 6 und 16 von und nach Bemerode sind sie so gut wie nie anzutreffen. Nun hat die Stadt Hannover im Bezirksrat erklärt, woran das liegt.

Selten in Bemerode anzutreffen: Protec-Kontrolleure fahren in der Regel nur im Stadtzentrum von Hannover in den Stadtbahnen mit.

Hannover. In den Stadtbahnlinien 6 und 16 (die sogenannte Veranstaltungslinie) von und zum Endpunkt Messe/Ost gibt es im Bereich des Stadtbezirks Bemerode in der Regel kein Sicherheitspersonal der Firma Protec. Dieses sei in erster Linie im Bereich der Innenstadt eingesetzt, teilte die Stadt Hannover in der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksrats Kirchrode-Bemerode-Wülferode auf CDU-Anfrage mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Einsatzplanung richtet sich nach Fahrgastzahlen und täglicher Einsatzlage“, erklärte Stadtbezirksmanagerin Stefanie Seeliger. Insgesamt seien rund 100 Mitarbeiter von Protec in den Stadtbahnen unterwegs. Informationen über das Sicherheitspersonal hatte sich die Stadt bei der Region Hannover geholt, die für den Nahverkehr zuständig ist.

Die CDU wollte wissen, wie viele Mitarbeiter in den Linien mitfahren würden, die durch den Stadtbezirk fahren. Durch das Personal würde das Sicherheitsgefühl der Menschen im Stadtbezirk vor allem abends gestärkt werden. „Fühlen sich Fahrgäste in den Bahnen aus berechtigten Gründen bedroht und ist kein Sicherheitspersonal zur Stelle, nützt auch die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit der Firmenzentrale aus der Bahn heraus erfahrhungsgemäß wenig“, so die CDU. „In diesen Fällen bleibt nur der Notruf als einzige Option übrig.“

Vollständige Abdeckung mit Personal nicht leistbar

Das Sicherheitspersonal stellt die Firma Protec, eine Tochterfirma der Üstra. Zentrale Aufgaben sind Streifengänge in U-Bahnstationen und an Haltestellen, das Mitfahren in den Fahrzeugen und die Videoüberwachung aus der Einsatzleitstelle heraus. Die ist nach Angaben der Stadt 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche besetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie viele Mitarbeiter wann in den Stadtbahnen unterwegs sind, richte sich nach individueller Risikobeurteilung und nach dem allgemeinen Rahmeneinsatzkonzept, so Seeliger weiter. Eine vollständige Abdeckung von Fahrzeugen, Stationen und Haltestellen mit Sicherheitspersonal sei „nicht leistbar“. Und: „Zahlen über den Einsatz in einzelnen Stadtbezirken werden nicht erhoben.“

Lesen Sie auch

Kommen Fahrgäste in eine bedrohliche Situation, sollten sie in den Haltestellen die Notruf- und Infosäulen betätigen, rät die Region Hannover. Bei Gefahr in Stadtbahnen könne man auch die Sprechverbindung zum Fahrpersonal nutzen, in den Bussen könne es direkt angesprochen werden. Auch Betriebspersonal der Üstra stünde für Hilfe zur Verfügung, so die Stadtverwaltung weiter. Zahlen über Vorfälle in Stadtbahnen der Linie 6 und 16 liegen nicht vor.