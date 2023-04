﻿Ganzjähriger Stellplatz für Wohnmobile an der Messe kommt nicht

Hannover/Laatzen. Aus dem geplanten Stellplatz für Wohnmobile an der Messe in Laatzen, der ganzjährig vor allem für touristische Zwecke genutzt werden kann, wird nichts: Nach einer schalltechnischen Untersuchung steht fest, dass die Anlage zu laut wäre, teilte die Stadt im Wirtschaftsausschuss mit. „In diesem Bereich sind Werte eines Wohngebietes einzuhalten, die Anlage wäre zu laut“, sagte Wirtschaftsdezerntin Anja Ritschel. Einen Stellplatz an der Messe für Wohnmobile gibt es dort bereits, der hat allerdings nur während der Messen geöffnet und wird in der Regel von Mitarbeitern ausstellender Unternehmen genutzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut dem Gutachten könnten die Lärmwerte nur eingehalten werden, wenn von mehreren Seiten eine mindestens drei, eher vier bis fünf, Meter hohe Lärmschutzwand hochgezogen würde. „Die kostet etwa 300.00 bis 400.000 Euro, wir verfolgen das Projekt dort nicht weiter“, so Ritschel. Gleichwohl gehe die Suche nach einer Alternative weiter, im Herbst wolle man der Politik dann Vorschläge machen. Die Stadt deutete an, dass die Suche nicht leicht wird, da das Areal mit dem Nahverkehr gut zu erreichen sein müsse. Irgendwo auf der Fläche etwa zu machen, ginge nicht. Das Areal im Süden des Messegeländes umfasst 400 Rasenstellplätze.

SPD: „Die Stadt soll Alternativen mit Priorität prüfen“

„Das ist eine Abwägungsentscheidung, die bedauerlich ist“, sagte Florian Spiegelhauer, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD. Er bat die Stadt, die Suche mit Priorität zu verfolgen, da ein Stellplatz für Wohnmobile eine wichtige touristische Komponente sei. Spätestens seit Corona liegen Campingurlaube im Trend – Hannover hat den mangels Angebot bislang verpasst. Eine Anlage gibt es seit Kurzem bislang nur in Hannover-Hainholz an der Schulenburger Landstraße: 18 Stellplätze mit Stromanschluss und sieben ohne hat das Gelände. Wenn die belegt sind, gibt es Ausweichmöglichkeiten für weitere fünf bis sechs Wohnmobile. Eine Behelfsanlage gibt es zudem an den Herrenhäuser Gärten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Hannovers Tourismuschef Hans Nolte: „Es ist bedauerlich, dass dieser Stellplatz an der Messe nicht funktioniert. Die Stadt sollte Alternativen prüfen, denn Camping liegt nach wie vor im Trend, wie man aktuell auch bei der Hannover Messe sehen kann.“ Das Thema Wohnmobilplatz sollte die Verwaltung auch deshalb nicht vernachlässigen, weil die Kaufkraft der Wohnmobil-Touristen ein enormer Wirtschaftsfaktor sei. „Der Markt wächst stetig“, so Hans Nolte weiter.