﻿Die Gelbe Tonne kommt – ohne Härtefallregelung

Am 2. Januar kommt die Gelbe Tonne im Stadtgebiet von Hannover. Die CDU wollte in der Regionsversammlung am Dienstag noch eine Ausnahmeregelung für 3500 Tonnen vor Häusern in dichter Wohnbebauung haben, damit die Behälter keine Behinderung darstellen. Die Mehrheit war jedoch dagegen.

Problem: Gelbe Tonnen in der Oststadt blockieren den Gehweg. Die CDU wollte für insgesamt 3500 Tonnen in der Stadt noch eine Härtefall-Regelung im Regionsausschuss erreichen, scheiterte damit aber.

Hannover. Keine Härtefallregelung bei der Einführung der Gelben Tonne in Hannover: Wenn ab Januar das neue Abfuhrsystem den Gelben Sack für den Verpackungsmüll ersetzt, muss die Tonne auch dort abgestellt werden, wo dafür eigentlich kein Platz ist. Die CDU wollte in der Sitzung der Regionsversammlung am Dienstag noch eine Ausnahme für etwa 3500 Tonnen oder 5 Prozent der gesamten Müllmenge an Tonnen stadtweit erreichen, scheiterte damit aber. Ab dem 2. Januar werden somit die ersten Gelben Tonnen geleert, die Gelben Säcke nimmt Abfallentsorger Aha vorerst aber auch noch mit. Die Übergangsfrist endet Ende März, ab dem 1. April fahren die Müllwerker von Aha dann keine Gelben Säcke mehr ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir wollen eine pragmatische Lösung und keine ideologisch geprägte“, sagte Rolf-Axel Eberhardt (CDU). Etwa 10 Prozent der Bürger hätten die Gelbe Tonne abgelehnt, und es sei zu befürchten, dass Verpackungsmüll dann im Restmüll lande. Man vergebe sich nichts, wenn man mit Aha weitere Gespräche führe, so Parteikollege Oliver Brandt. „Die Region Hannover hat sich für das System Tonne entschieden, das Ding ist gelutscht“, entgegnete Wolfgang Toboldt (SPD). Es werde sicher Ausnahmen geben beim Aufstellen der Tonne, aber dies seien keine 3500 Fälle in Hannover.

CDU: Tonne auf Gehwegen kann keine Lösung sein

„Und täglich grüßt das Murmeltier“, sagte Regina Hogrefe (SPD). „Es wird aber nicht besser, wenn falsche Schlussfolgerungen immer wieder betont werden.“ Man habe bereits erreicht, dass die Gelben Tonnen alle zwei Wochen statt ursprünglich alle vier Wochen abgeholt würden. Dass Müll ein so emotionales Thema in der Region sei, sei lächerlich, die gesamte Diskussion sei lächerlich, befand Meike Hilbeck (Fraktion Die Partei & Volt). Der Vorschlag ihrer Fraktion, bei enger Wohnbebauung an einigen Häusern Flaschenzüge anzubringen, an denen die Gelben Tonnen dann hochgezogen werden könnte, fang erwartungsgemäß ebenfalls keine Mehrheit am Dienstag. Lächerlich sei der Antrag, so Sozialdemokrat Toboldt. „Weil er ehrenamtliche, ehrenvolle Politik lächerlich macht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Konkret ging es der CDU bei ihrem Antrag um das Problem, wo die Tonne ab- und aufgestellt werden soll, insbesondere in stark verdichtet bebauten Stadtteilen. Aha bietet Beratungen an, um einen geeigneten Platz für die Gelbe Tonne zu finden. Auch die Stadt Hannover unternimmt Anstrengungen und prüft Abstellgenehmigungen, etwa auf Fußwegen. Dennoch werde es mit großer Wahrscheinlichkeit in einigen Bereichen trotz Beratung keine geeignete Abstellmöglichkeit geben, so die CDU. „Alleine aus Verkehrssicherungsaspekten kann eine Sondergenehmigung zum Abstellen der Tonnen auf den Gehwegen nicht die Lösung sein“, sagte Christdemokrat Eberhardt.