﻿Im gesamten GVH-Gebiet: Freie Fahrt für Kinder bis 14 Jahre am Mittwoch in allen Öffis

Hannover. Einen Tag lang freie Fahrt: Kinder bis einschließlich 14 Jahre können am Mittwoch, 20. September, in der Region Hannover kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Grund hierfür ist der Weltkindertag, den es in Deutschland seit 1954 gibt.

Die Regelung zur kostenfreien Nutzung der Öffis gilt für alle Busse und Bahnen von Üstra und Regiobus, die S-Bahn, alle Regionalzüge (RB, RE) in der 2. Klasse sowie das On-Demand-System Sprinti in den Zonen A, B und C des Großraumverkehrs Hannover (GVH).

Hannover: Freie Fahrt im GVH am Weltkindertag

Das Motto des diesjährigen Weltkindertages lautet „Jedes Kind braucht eine Zukunft“. Bundesweit soll es zahlreiche lokale Demonstrationen und Feste geben, bei denen auf die Rechte von Kindern weltweit aufmerksam gemacht wird.

