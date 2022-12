﻿Kinderkliniken fordern Refinanzierung für zusätzliches Personal

Hannover. Voll belegte Kinderintensivstationen, großer Andrang in den Notaufnahmen der Kinderkrankenhäuser, zu wenig Pflegepersonal: Nach wie vor ist die Situation in der Gesundheitsversorgung für Kinder angespannt. Vor diesem Hintergrund haben die hannoverschen Klinikträger in der vorigen Woche erneut über eine mögliche Entlastung für das Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult und die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) beraten. Das größte Problem: Wenn externe medizinische Fachangestellte und Kassenärzte in der akuten Belastung durch viele infektkranke Kinder in den Notaufnahmen einspringen, geraten die Kliniken weiter in finanzielle Schieflage, weil diese Helfer zusätzlich bezahlt werden müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fachkräfte aus anderen Kliniken

„Aktuell gibt es keine Refinanzierung. Das können wir uns nicht leisten“, sagt Agnes Genewein, Vorständin der Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt. Bereits vor Weihnachten haben die MHH und das Kinder- und Jugendkrankenhaus Vorschläge zum Management der akuten Krise vorgelegt und Richtung Land und Bund adressiert. Wesentliche Punkte sind eine zentrale Koordination der Verteilung kritisch kranker Patient in Niedersachsen in Form eines pädiatrischen Intensivnetzwerks, die Verbesserung des Pflegepersonalschlüssels durch qualifizierte Fachkräfte aus anderen Kliniken, zusätzliches Personal für administrative Aufgaben in den Notfallambulanzen, Abbau von Bürokratie, indem zum Beispiel Abrechnungsprüfungen durch den Medizinischen Dienst zeitweilig ausgesetzt werden, sowie höhere Fallpauschalen für die Behandlung von Kindern mit RSV-Infektion auf Normalstationen, da dort inzwischen auch Kinder mit schweren Verläufen liegen, die üblicherweise auf der Intensivstation behandelt werden. Schließlich sollen Kosten übernommen werden, die durch Personalumverteilungen in die Notaufnahmen entstehen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gesundheitsversorgung finanziell neu aufstellen

Unterdessen hat die Region Hannover zwei Personen an die MHH abgeordnet, um kontinuierlich die Daten auf einer digitalen Plattform zu aktualisieren, auf der pädiatrische intensivmedizinische Kapazitäten in Niedersachsen abgebildet sind und die einem schnellen Informationsaustausch zwischen Kliniken dienen. „In dieser akuten Notlage sind wir alle gefordert und brauchen pragmatische Lösungen“, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Auf lange Sicht müsse die Gesundheitsversorgung für Kinder aber finanziell neu aufgestellt werden. „Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Angebote zurückgeschraubt werden, weil die Finanzierung nicht auskömmlich ist.“ Im Dezember hatten Region und Kliniken zudem geplant, auch Pflegefachkräfte aus anderen Häusern an den Kinderkliniken einzusetzen – bislang hat es aber noch keinen Austausch gegeben.

Lesen Sie auch