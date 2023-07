﻿„Verrückt und zugenäht“: Thommi Baake und Lucy Hobrecht stellen Gemeinschaftswerk für Kinder vor

Hannover. „So etwas habe ich noch nie erlebt, wir ergänzen uns so dermaßen“, mit diesen Worten hatte Entertainer Thommi Baake (60) vor einem Jahr von der neuen Frau in seinem Leben geschwärmt. Lucy Hobrecht (54) ist Malerin und Schnellzeichnerin, sie kann in drei bis vier Minuten einen Menschen analysieren und wie mit Autopilot eine Zeichnung anfertigen. Nun hat das Paar seine Talente zusammengeworfen: „Verrückt und zugenäht“ ist eine CD mit 18 „Kinderliedergeschichten“, die Baake zum Großteil alleine eingespielt hat. „Und eine Galerie“, betont er – denn Hobrecht hat das kleine Büchlein illustriert.

Es geht um Teddys und Fußnägel, kleine Flunkereien und große Sorgen, Haustiere, Piraten oder das ABC. Zu allen 18 Songs hat Baake sich noch knackige „Drei-Minuten-Geschichten“ für junge Leserinnen und Leser von 5 bis 11 Jahren ausgedacht, Hobrecht hat die Figuren in Szene gesetzt. Es sind Episoden, in denen sich auch Erwachsene wiedererkennen können, wie die vom „Motzer“ der morgens den Bus verpasst, weil der Wecker zu spät geklingelt hat. Und dann auf dem Fußweg zur Arbeit von einer Straßenmusikerin, die er sonst nie getroffen hätte, verzaubert wird.

Baake erklärt Kindern den Verkehr

Es sind kleine Alltagsanalysen, kindgerecht aufbereitet – und die besonders live gut funktionieren. In „Verkehr(t)“ erklärt Baake zum Beispiel die Unterschiede zwischen Verkehrsregeln und falschem Verhalten auf der Straße. Das „t“ im Wort „verkehrt“ wird im Publikum gerne mit viel Spuckeeinsatz gesungen.

18 Kinderlieder mit Humor: „Verrückt und zugenäht“ von Thommi Baake. Die Bilder malte Lucy Hobrecht. © Quelle: Verlag

Baake, der derzeit auf den Bühnen mit vier Soloprogrammen jongliert, hat sich in Hannover vor allem mit „Super 8“-Abenden mit Filmschnipseln aus früheren Filmjahrzehnten einen Namen erarbeitet. Er ist aber auch ein Multiinstrumentalist: Ukulele und Klavier, Maultrommel und Gitarre kommen zum Einsatz, auch eine „Reibekäsetüte“ ist dabei. „Corona hat das Projekt um viele Monate verschoben“, erzählt der 60-Jährige, der seit Frühjahr 2021 in der Südstadt wohnt.

Eigentlich wollte er alle Musikspuren alleine einspielen, holte sich dann aber doch Unterstützung: Kinderbuchautorin Nicola Huppertz ist mit der Geige zu hören, auch „Alpahville“-Schlagzeuger Jakob Kiersch steuerte Tracks bei. Das Ergebnis ist ein groovendes Kinderbuch. „Mit zwei Prisen Unfug“, wie man sie von Baake erwartet.

„Verrückt und zugenäht“, Periplaneta-Verlag, 15 Euro.

HAZ