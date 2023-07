﻿Kindermord in Wunstorf: Verfahren beginnt am Montag

Hannover/Wunstorf. In den Tagen danach verschlägt es manchem in Wunstorf-Blumenau schlicht die Sprache. Wer noch sprechen kann, sucht nach Worten. Ein Wort ist dabei häufig zu hören: „Unfassbar“. Ein 14-Jähriger soll seinen gleichaltrigen Mitschüler getötet haben. Nun, knapp ein halbes Jahr später, wird der Fall im Detail die Justiz beschäftigen. Am Montag, 10. Juli, beginnt das Strafverfahren gegen den Jugendlichen am Landgericht Hannover.

Das Gelände der alten Gärtnerei, auf dem der leblose Körper des Jungen am 25. Januar gefunden wurde, wirkt wie ein Fremdkörper im kleinen Ort Blumenau zwischen Dorfstraße und aufgeräumter Neubausiedlung mit roten Klinkern. Autos ohne Kennzeichen, Schuppen mit eingeschlagenen Fenstern und die kleinen Lichtungen einer Tannenschonung voll Unrat – das Areal spiegelt Leere und Trostlosigkeit wider.

Blumenau: Einen Tag nach der Vermisstensuche legten Menschen dort Blumen ab. © Quelle: Bert Strebe (Archiv)

Zwei Versionen einer Geschichte

Drei Kilometer entfernt von der alten Gärtnerei haben Polizei und Feuerwehr am Morgen des 25. Januar den Wald durchsucht. Zu diesem Zeitpunkt war aus einer Vermisstensuche ein mutmaßliches Tötungsdelikt geworden. Denn der jetzt vor Gericht stehende 14-Jährige soll zuvor bei der Polizei angegeben haben, einen gleichaltrigen Jungen getötet und versteckt zu haben.

Im Ort erzählt man sich zunächst noch, dass die beiden Jungen an den Bahngleisen am Luther Forst gespielt und sich mit Steinen beworfen hätten. Dass das Opfer vielleicht nur unglücklich am Kopf getroffen worden sei.

Suche im Waldgebiet: Am frühen Morgen reihten sich dort die Mannschaftswagen der Polizei. © Quelle: Marco Rauch/dpa (Symbolbild)

Verschickte der 14-Jährige Drohbriefe?

Die Erhebung der Anklage im Frühjahr bestätigt dann aber eine andere Version der Geschichte – die da längst schon an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Dass nämlich der 14-Jährige den Gleichaltrigen auf das Gelände gelockt, ihn gefesselt und mit Steinen erschlagen haben soll. Als das bekannt wird, sitzt der Beschuldigte schon in Untersuchungshaft.

Die Anklage lautet auf Mord. Und sie lautet auf versuchte Erpressung in zwölf Fällen. Noch vor der mutmaßlichen Tat soll der 14-Jährige Drohbriefe an mehrere Wunstorfer Haushalte verschickt haben. Als Übergabeort für das erpresste Geld soll er in seinen Briefen den Bärenplatz genannt haben. Der Spielplatz liegt nur wenige Meter entfernt vom alten Gärtnereigelände.

„Büllerbü ist jetzt vorbei“

„Bullerbü ist jetzt vorbei“, so drückt es ein Anwohner im Frühjahr aus, als dort, am Bärenplatz, der Zierkirschenbaum blüht. Die Sprache scheint zurückgekehrt. Doch die Menschen beschäftigt eine weitere Frage: Warum?

Ein Gerichtsprozess muss darauf nicht immer Antworten finden. Der Verteidiger des 14-Jährigen hat allerdings angekündigt, sich im Laufe des Verfahrens im Namen des Beschuldigten zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Sein Mandant wirke gefasst, sagt Dogukan Isik. „Er weiß, was ihn erwartet im Prozess.“ Und: „Er hat die Tat weitestgehend bereits im Vorfeld eingeräumt.“

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Am Montag beginnt das Verfahren am Landgericht Hannover. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Ein Strafverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Eine Jugendstrafe von maximal zehn Jahren kann ein Gericht verhängen. Gerade erst ist der Junge strafmündig geworden. Das Verfahren wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. So sieht es das Gesetz vor. Die Hoffnung bei manchem in Wunstorf aber scheint groß, dass doch etwas nach außen dringt.

Am Prozess wird auch die Familie des Getöteten teilnehmen – erst später, wie ihr Anwalt Steffen Hörning sagt. Lange hat diese Redaktion den Namen zum Schutz des Jungen nicht genannt. Doch nach der Tat taucht eine Traueranzeige für ihn auf – mit dem Namen Jan. Die Eltern haben offenbar entschieden, dass er genannt werden darf.

Der Pfarrer erzählt bei der Trauerfeier von einem besonderen Kind, von einem Jungen, der als Messdiener in der katholischen Kirche half und der sich auch bei den Pfadfindern engagierte. Der Pfarrer sagt: „Jan lebte im Heute, im Hier und Jetzt.“

Mehrere Fälle erschüttern die Republik

Dass Kinder oder Menschen, die fast noch Kinder sind, Kinder töten, ist äußerst selten. Doch in jüngster Zeit haben gleich mehrere Fälle die Republik erschüttert. Jan, Anastasia, Luise – diese Namen stehen für Kinder, die durch die Hand von Kindern oder Jugendlichen getötet worden sein sollen.

Innenraum der Corvinus-Kirche in Wunstorf: Auch dort gab es eine Andacht. © Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Solche Fälle wühlen die Öffentlichkeit auf – und kehren leider auch hässliche Seiten hervor, wie häufig in den sozialen Medien zu beobachten ist. In Wunstorf etwa soll die Familie eines 16-Jährigen Morddrohungen erhalten haben, weil er im Namen dieselben Initialien wie der mutmaßliche Täter trägt.

Große Mühe vor Ort

Doch das Bemühen, dem Ort wieder etwas Ruhe und Frieden zu bringen, scheint größer. Die evangelische Integrierte Gesamtschule (IGS) Wunstorf bietet Räume der Trauer und ein Bündel von Maßnahmen für Schüler und Eltern an. An Jans Lieblingsort in der Bibliothek etwa stehe ein Tisch mit seinem Bild, so sagte es die Schulleiterin in einem Interview. Auch die Familien bemühen sich offenbar um Versöhnung. Im Dorf erzählte man sich, dass die Eltern der beiden Jungen gemeinsam spazieren gehen, sich demonstrativ an den Händen halten.

Altar zum Gedenken: Im Andachtsraum der IGS Wunstorf haben Schülerinnen und Schüler die Trauer über ihren getöteten Mitschüler kurz nach der mutmaßlichen Tat zum Ausdruck gebracht. © Quelle: Lothar Veit (Archiv)

Am Ende müssen die Richterinnen und Richter über die Schuld oder Unschuld eines Menschen entscheiden. Dafür haben sie ihre eigene Sprache. Für alle, die keine Juristen sind, bleibt vor allem das eine Wort, um die Geschehnisse zu beschreiben: „Unfassbar“.

Mitarbeit: Jutta Rinas und Manuel Behrens

HAZ