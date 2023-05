﻿36-Jähriger gibt sich als Jugendlicher aus und fordert Nacktbilder von Mädchen: Angeklagter gesteht die meisten Taten

Hannover. Mehr als 50 Taten listet die Anklageschrift: Timm L. soll sich im Internet als Jugendlicher ausgegeben haben, um so an Nacktbilder von zwölf- bis 13-jährigen Mädchen zu kommen. Dafür muss sich der 36-Jährige vor dem Landgericht Hannover verantworten – und hat am zweiten Prozesstag die meisten Taten nach Auskunft eines Gerichtssprechers gestanden.

Allerdings habe Timm L. bestritten, sich vor zwei Kindern in Garbsen entblößt und sein Glied gerieben zu haben, sagt der Sprecher. Darüber hinaus wird dem Mann vorgeworfen, sich in den sozialen Medien als Jugendlicher ausgegeben und mit insgesamt neun Mädchen in Kontakt getreten zu sein. Ihnen schickte er dann Videos seines Genitals und pornografische Videos. Zudem forderte er die Kinder auf, ihm selbst Nacktbilder zu übersenden.

Gericht erwägt niedrigere Strafe

Die Staatsanwaltschaft stellte am ersten Prozesstag eine Forderung von einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren in Aussicht. Bei einem Geständnis hatte das Gericht bereits am ersten Prozesstag eine niedrigere Strafe von mindestens drei Jahren und sechs Monaten und vier Jahren in Erwägung gezogen. Der Angeklagte hatte nach Angaben seines Verteidigers aber auf eine Bewährungsstrafe gehofft, die Staatsanwaltschaft hingegen stellte eine Forderung von sechs Jahren in Aussicht.

Der Prozess wird am Montag, 22. Mai, fortgesetzt.

