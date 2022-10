﻿Kinderschänder wird vom Landgericht Hannover für brutale Taten hart bestraft

Zirkus zeigt Schweinchen, Ausstellung und Konzertreihe enden: Das ist am Wochenende vom 21. bis 23. Oktober in Wunstorf los

Die Ausstellung in der Kunstscheune endet, in der Abtei hat eine neue Schau eröffnet. Am Wochenende gibt es aber nicht nur Kunst zu sehen. Unter anderem gastiert auch der Piglet Circus erstmals in der Stadt. Und das alles ist vom 21. bis 23. Oktober in Wunstorf los.