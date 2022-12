﻿Weihnachten in Hannover: Dies sind die schönsten Gottesdienste

Hannover. Corona, Krieg in der Ukraine, Inflation: Ein Jahr voller Unruhe und Angst geht dem Ende entgegen – mit einem Fest, bei dem Freude und Hoffnung im Mittelpunkt stehen. Traditionell gehört für viele Menschen der Kirchgang zum Weihnachtsfest. In der Region Hannover gibt es Hunderte von Krippenspielen, Christvespern und Mitternachtsmetten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Unsere Gemeinden haben wieder viel Kreativität bewiesen, um möglichst viele Menschen in die Weihnachtsgottesdienste einladen zu können", sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Auf www.kirche-hannover.de gibt es eine Übersicht über evangelische Gottesdienste in Stadt und Umland.

Chorklänge in der Marktkirche

Worte der Hoffnung: Landesbischof Ralf Meister predigt Heiligabend mehrmals in der Marktkirche. © Quelle: Ilona Hottmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Große Musik gibt es beispielsweise in der Marktkirche: Landesbischof Ralf Meister predigt dort Heiligabend um 16 Uhr in der Christvesper, die der Mädchenchor musikalisch gestaltet, sowie um 18 Uhr in der Christvesper mit dem Knabenchor. Bereits um 14 Uhr steht dort ein Krippenspiel mit dem Kinder- und Jugendchor auf dem Programm– und um Mitternacht predigt der Stadtsuperintendent in der Christmette, die von Bachchor und Bachorchester begleitet wird.

Kindermusicals gibt es Heiligabend um 15.30 Uhr in der Christuskirche sowie um 16 Uhr in der Lutherkirche.

Am Ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, beginnt um 11 Uhr in der Lukaskirche ein deutsch-ukrainischer Weihnachtsgottesdienst. Gestaltet wird dieser unter anderem von der ukrainischen Gemeinde sowie von Diakoniepastor Friedhelm Feldkamp.

Und für den 26. Dezember, 10.30 Uhr, lädt die Markuskirche am Lister Platz zu einem Festgottesdienst mit dem Weihnachtsoratorium ein.

Musik in katholischen Gemeinden

Auch viele katholische Gemeinden bieten Gottesdienste, die in besonderer Weise gestaltet sind. In der Basilika St. Clemens wird Regionalkantor Francesco Bernasconi am Heiligabend um 22.30 Uhr musikalisch auf die Christmette einstimmen. In dieser predigt dann um 23 Uhr noch einmal der der scheidende Propst Christian Wirz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Gott lässt niemanden allein“: Propst Christian Wirz predigt in der Basilika St. Clemens. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Festliche musikalische Einstimmungen jeweils eine halbe Stunde vor der Christmette gibt es unter anderem auch auch in St. Elisabeth im Zooviertel um 17.30 Uhr sowie in St. Augustinus in Ricklingen um 21.30 Uhr und in St. Franziskus in Vahrenheide um 21.30 Uhr.

„Gott lässt niemanden allein, erst recht nicht in Zeiten der Krise“, sagt Propst Wirz. Hannovers Kirchengemeinden haben nach zwei Corona-Weihnachtsfesten in diesem Jahr zumindest wieder den Rahmen dafür geschaffen, dass Menschen sich in Gottesdiensten begegnen können.