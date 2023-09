﻿Hannovers Kirchen feiern Erntedank: Hier gibt es besondere Gottesdienste

Hannover. Gläubige schmücken Altäre mit Feldfrüchten, sie winden Erntekronen – und danken Gott für die Gaben der Natur. Traditionell feiern die Kirchen Anfang Oktober das Erntedankfest. In der Region Hannover stehen dabei in diesem Jahr insbesondere am Sonntag, 1. Oktober, Hunderte von Gottesdiensten auf dem Programm.

In der Marktkirche beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Taufe, bei dem der Kinderchor unter der Leitung von Lisa Laage-Smidt singt. Gleich mehrere evangelische Gottesdienste finden auf Höfen und in Scheunen statt: So feiert die St.-Johannis-Kirchengemeinde um 10 Uhr einen Gottesdienst in Gerickes Scheune in Wülferode (Bockmerholzstraße 36), anschließend gibt es einen Imbiss. Die Kirchengemeinde St. Martin lädt für 10.30 Uhr zum Gottesdienst auf dem Hof Brandes in Anderten ein. Und um 11 Uhr beginnt ein Gottesdienst auf dem Stadtteilbauernhof im Rumpelstilzchenweg im Sahlkamp.

Gospel in Linden

Das Kirchencentrum Mühlenberg feiert um 11 Uhr einen ökumenischen Freiluftgottesdienst mit eucharistischer Gastfreundschaft. In der Gospelkirche in Linden-Süd beginnt um 17.30 Uhr ein Gottesdienst unter dem Motto „Give Thanks“ mit Gospel und Jazzmusik. Außerdem singt um 11 Uhr in der Auferstehungskirche in Döhren der Kinderchor in einem Familiengottesdienst.

Zu einem musikalischen Gottesdienst mit dem Frauenchor Euterpe lädt die Michaelis-Kirchengemeinde in Ricklingen für 10 Uhr ein. Und in der Gartenkirche in der Marienstraße beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Erntekrone. Anschließend wird im Pfarrgarten eine Kürbissuppe angeboten.

Festlich: Gottesdienst zum Erntedankfest in der Marktkirche. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Am 8. Oktober um 10.30 Uhr gestaltet Diakonin Tessa Groß gemeinsam mit Kindern in der Lister Markuskirche im Rahmen des Festivals der Erzählkunst einen märchenhaften Familiengottesdienst zum Erntedankfest.

Auch in vielen katholischen Kirchen werden zum Erntedankfest die Altäre mit Erntegaben geschmückt – und mit Lebensmitteln, die später Bedürftigen zugutekommen, weil sie an Tafeln oder die Caritas weitergegeben werden. In der katholischen Kirche St. Martin in Groß-Buchholz beginnt am 1. Oktober um 9.30 Uhr ein Erntedankgottesdienst mit brasilianischer Note. Die Gemeinde unterstützt seit Jahren Projekte, die Straßenkindern ein neues Zuhause geben sollen.

