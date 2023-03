﻿„Warmer Wind der Verbundenheit“: Kirchenobere ziehen in Hannover positive Bilanz der Aktion Wärmewinter

EVG und Verdi rufen zum Super-Streiktag auf: Diese Einschränkungen gibt’s am Montag in Hannover

Nächste Streik-Runde – und die hat es in sich: Im laufenden Tarifkonflikt ruft Verdi für Montag, 27. März, abermals zum Warnstreik auf, diesmal gemeinsam mit der EVG. Zum Start in die Osterferien hat das für die Menschen in der Region Hannover erhebliche Folgen.