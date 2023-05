True-Crime

Visa Vie und Ines Anioli nehmen ihren Podcast „Weird Crimes“ im Theater am Aegi auf

Die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle erzählt Moderation Visa Vie der Comedienne Ines Anioli in ihrem gemeinsamen Podcast „Weird Crimes“. Diesen haben die beiden nun live in Hannover im Theater am Aegi aufgenommen.