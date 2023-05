﻿Bürgerverein Kirchrode will Weihnachtsmarkt organisieren

Hannover

Die künstliche Surfwelle in der Altstadt-Leine hat sich in wenigen Tagen zum Hotspot für Schaulustige entwickelt. Allerdings hat der leicht erhöhte Wasserpegel Folgen am Friederikenplatz. Dort steht seitdem regelmäßig Wasser im Fußgängertunnel. Die Stadt will den Schaden reparieren.