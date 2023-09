Interview

In Kirchrode gibt es große Vorbehalte gegenüber der Flüchtlingsunterkunft Am Heisterholze, die die Stadt 2026/2027 in Betrieb nehmen will. Jetzt bietet der Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hilfe an – und kritisiert die mangelnde Kommunikation der Verwaltung.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket