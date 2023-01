﻿Politik macht in Kirchrode den Weg frei für 323 neue Wohnungen und eine Kita

Die Baufirma Instone möchte entlang der Lange-Feld-Straße in Hannover-Kirchrode insgesamt 323 neue Wohnungen mit hohem Ökostandard errichten. Auch eine Kita und ein Supermarkt oder Bäcker sind geplant.

Es wird konkret: Auf dieser Fläche an der Lange-Feld-Straße in Kirchrode sollen Mehrfamilien- und Stadthäuser entstehen.

Hannover. Das Neubauprojekt nördlich der Lange-Feld-Straße in Kirchrode nimmt Fahrt auf. Sowohl der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode als auch der Bauausschuss haben den städtebaulichen Vertrag mit der Baufirma, die das Gelände erschließt, abgesegnet. Zudem ist auf eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit verzichtet worden, was das Vorhaben beschleunigt. Die Stadt Hannover will auf dem unbebauten Geländedas, das von Lange-Feld-, Zuschlag- und Bemeroder Straße eingerahmt wird, 323 Wohneinheiten, Spielplätze und eine Kindertagesstätte errichten lassen. Zudem soll es einen Supermarkt oder einen Bäcker geben.

Die Übersicht mit Blickrichtung nach Nordwesten zeigt das künftige Baugebiet in der Bildmitte, im Vordergrund liegt die neue Feuerwache, darüber Eilenriede, der kreuzende Messeschnellweg, die Alte Bult und die Innenstadt. © Quelle: Google Earth

Die Baufirma Instone aus Essen ist laut dem Vertrag mit der Stadt Hannover verpflichtet, eine Kita für 42 Kinder über drei Jahre und 16 Plätze für Kinder unter drei Jahre zu bauen. Vorgesehen sind insgesamt drei Gruppen. Aus Lärmschutzgründen umgibt das Kita-Außengelände später eine zwei Meter hohe Schallschutzwand an der Südseite entlang der Lange-Feld-Straße. Für die Kosten kommt die Baufirma auf. Weiterhin gibt es öffentlich zugängliche Spielplatzflächen mit Geräten für größere Kinder über sechs Jahre. Sämtliche Kosten für die Herstellung der öffentlichen sowie privaten Spielplätze trägt auch hier die Firma Instone, so steht es im städtebaulichen Vertrag.

Wohnhäuser kommen an das Fernwärmenetz der Stadt

Die Wohnhäuser sollen einen hohen Ökostandard haben. Sie werden an das Fernwärmenetz der Stadt Hannover angeschlossen, und mindestens die Hälfte der Dachflächen wird für Solaranlagen genutzt. Mindestens 30 Prozent der Wohneinheiten müssen zudem für sozialen Mietraum zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an größtenteils beleuchteten Fahrradstellflächen, vier Lastenräder zur allgemeinen Nutzung und drei Carsharing-Parkplätze. Sowohl für Fahrräder als auch Autos gibt es in dem Neubaugebiet außerdem eine Reihe von öffentlichen E-Ladestationen.

Der Blick von der Lange-Feld-Straße an der Südseite des künftigen Baugeländes. © Quelle: Tobias Wölki.

Das Baugelände wird von West nach Ost in drei Abschnitten erschlossen. Das Gelände ist unbebaut, die Kleingartennutzung wurde bereits 2018, die Gartenfachmarktnutzung 2021 aufgegeben. Auf dem Areal werden drei- bis fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser und Stadthäuser sowie mehrere Tiefgaragen gebaut.

Firma Instone muss binnen sechs Monaten Bauanträge stellen

Die Firma Instone muss sechs Monate nach Bekanntgabe der Bausatzung durch die Stadt für alle drei Abschnitte Bauanträge einreichen, anderenfalls kann die Stadt eine Vertragsstrafe verhängen. Einen genauen Zeitplan gibt es aktuell noch nicht. Die Vorgeschichte des Bauprojektes ist allerdings lang. Weil die Stadt Wohnraum sucht, musste die Kleingartenkolonie Rosengrund weichen. Gegen eine Art Schmerzensgeld für ihren Umzug gelang der Stadt unter dem damaligen Oberbürgermeister Stefan Schostock (SPD) mit den Kleingärtnern ein Kompromiss. Das Projekt hatte damals noch den Namen „Büntekamp III“.