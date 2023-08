﻿Anlieger in Kirchrode kritisieren Informationspolitik

Kirchrode. Die Stadt Hannover plant an der Straße Am Heisterholze im Stadtteil Kirchrode den Bau einer Flüchtlingsunterkunft. Überlegungen dazu gibt es schon seit 2015, doch jetzt konkretisieren sie sich offenbar: In der September-Sitzung des Stadtbezirksrates Kirchrode-Bemerode-Wülferode will sie über die Umsetzung des Bauvorhabens informieren. Für viele Anlieger ist das zu spät. Sie fühlen sich von der Stadtverwaltung schlecht informiert. Der Bürgerverein Kirchrode hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) in einem offenen Brief deswegen kritisiert und eine zeitnahe Informationsveranstaltung für die Bürger Kirchrodes gefordert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir erhielten zahlreiche Anrufe von besorgten und verunsicherten Bürgern, die sich eine rechtzeitige Information der Stadt Hannover bezüglich ihrer Planungen gewünscht hätten. Die Menschen sind einfach enttäuscht, dass sie bei einem so sensiblen Thema nicht durch die Stadtverwaltung informiert wurden, sondern nach monatelangen Gerüchten erst aus den Medien von den Plänen erfahren mussten“, so Axel Kaus, der Vizevorsitzende des Bürgervereins.

Kein vorgezogener Infotermin

Es gehe den Menschen im Stadtteil dabei keineswegs um eine Ablehnung der geplanten Unterkunft. Es gäbe sogar eine große Bereitschaft für eine aktive Unterstützung von Geflüchteten in Kirchrode, so Kraus weiter. „Wenn die Menschen nicht das Gefühl hätten, dass solche sensiblen Themen ausschließlich im Hinterzimmer der Stadtverwaltung behandelt würden.“ Eine frühzeitige Information der Bürger sei besonders notwendig, um Vertrauen zu schaffen und Verunsicherungen abzubauen. „Andere Städten haben das in der Vergangenheit deutlich professioneller gemacht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadt teilte auf Anfrage dazu mit, dass es keinen vorgezogenen Infotermin für die Bürger gebe: „Das Projekt soll nach der Sommerpause am 13. September im Stadtbezirksrat vorgestellt werden“, so Stadtsprecherin Christina Merzbach. Die Stadt habe das Potenzial der Fläche geprüft vor dem Hintergrund, dass der Bebauungsplan dort Bauland mit einer maximal zweigeschossigen Bauweise festlege.

Platz für 100 Gefüchtete

Über das Vorhaben ist darüber hinaus noch wenig bekannt, man arbeite aktuell noch an den Bauplänen, heißt es aus dem Rathaus. Wie schon 2015 geplant, soll das Gebäude nach wie vor Platz bieten für rund 100 Geflüchtete, darunter auch Familien. Abstand nimmt die Stadt wohl von einer Modulbauweise, stattdessen soll es ein festes Gebäude werden – für die dauerhafte Nutzung als Flüchtlingsunterkunft. Von „Wohnhäusern mit Wohnungscharakter“ ist die Rede.

Lesen Sie auch

Dass die Stadt trotz des recht sensiblen Wohnumfeldes den Standort Am Heisterholze ausgewählt hat, hat mit mangelnden Alternativen zu tun – viele freie Grundstücke besitzt die Stadt in Hannover nämlich nicht mehr. „Das, was da gebaut werden soll, ist für die Anwohner nicht schön. Es lässt sich daran aber wohl nichts machen“, so Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD). Was er meint: Der Verwaltungsausschuss hatte im Juli 2015 den Bau einer Unterkunft an dieser Stelle beschlossen. Mit einer Inbetriebnahme der Unterkunft rechnet der Bezirksbürgermeister nicht vor 2025.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zahl der Geflüchteten in Hannover stagniert

Obwohl die Zahl der Geflüchteten in Hannover seit Längerem stagniert und die Stadt aktuell keine Geflüchteten etwa aus der Ukraine aufnehmen muss, will sie eine weitere feste Einrichtung vorhalten. Derzeit behilft sie sich mit Anmietungen diverser Objekte, unter anderem mit Hotels. Die Landeshauptstadt verfügt über 63 Gemeinschaftsunterkünfte sowie 343 Wohnungen für die Unterbringung von Geflüchteten. Die aktuelle Zahl liegt bei rund 6200 Personen. Das sind deutlich mehr als zu den Hochzeiten der Flüchtlingskrise 2015.

HAZ