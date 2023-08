Kirchrode

Die Grünen im Bezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode kritisieren den Zustand der Radwege an der Tiergartenstraße und anderen Straßen in Hannover-Kirchrode. Sie sehen darin eine Gefahrenquelle. Die Stadt weist die Vorwürfe nicht zurück – will aber an der Ist-Situation nichts ändern.

