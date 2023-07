﻿Sparkassen-Filiale in Kirchrode vereint nach Umbau Digitalangebot und Beratung vor Ort

Kirchrode. Überweisungen, Geldanlagen oder auch Baufinanzierungen – dafür kommen Kundinnen und Kunden immer seltener in eine Filiale eines Kreditinstituts. Bei der Sparkasse Hannover fänden inzwischen rund zwei Drittel der Kundenkontakte digital statt, sagt Regionaldirektor Hendrik Asche. Er ist zuständig auch für die Filiale in Kirchrode. Die wird seit Mai 2022 genau darauf ausgerichtet und umgebaut – zum Beratungscenter am Klönschnackplatz an der Tiergartenstraße. Mitglieder des Stadtbezirksrates Kirchrode-Bemerode-Wülferode, Peter Busche, der Vorsitzende der Gemeinschaft Kirchröder Kaufleute, und weitere geladene Gäste haben sich jetzt über den Fortschritt der Baumaßnahmen informiert – bei einem Baustellenrundgang. Voraussichtliche Eröffnung der umgebauten Filiale ist im September.

Im Gespräch: Sparkassen-Regionaldirektor Hendrik Asche (links) und Peter Busche von der Gemeinschaft der Kirchröder Kaufleute. © Quelle: Andreas Voigt

Wandel im Bankgeschäft: 94 Prozent aller Überweisungen würden mittlerweile beleglos abgewickelt. Zudem steige die Zahl der Menschen, die Beratungsgespräche lieber via Telefon oder Videocall führten, anstatt sich auf den Weg in eine Zweigstelle zu machen, sagt auch Holger Mönch, der Sparkassen-Vertriebsdirektor. Im Stadtbezirk fährt die Sparkasse künftig zweigleisig: Sie erweitert ihr Digitalangebot, bleibt für die Kundschaft aber vor Ort erreichbar.

Standort hat mit die höchste Kundenfrequenz

Heißt in der Praxis: In den Räumlichkeiten in Kirchrode integriert die Sparkasse ein zweites zusätzliches Beratungsteam. Die Mitarbeitenden beraten ihre Kunden und Kundinnen dann ganzheitlich zu allen Finanzfragen – ortsunabhängig per Videocall, E-Mail oder Telefon und zur Wunschzeit der Kundschaft. Dazu bleibt es aber auch bei persönlichen Ansprechpersonen der Sparkasse mit Terminen vor Ort. „Dieser Standort zählt zu denen mit den höchsten Kundenfrequenzen“, sagt Holger Asche.

In Kirchrode bleiben 26 Teamarbeitsplätze bestehen

Er ist der sechste Standort, den die Sparkasse Hannover nach einem Konzept der hannoverschen Agentur RSW umgestalten lässt. Realisiert wird das Konzept in Kirchrode von Architektin Cornelia von Hörde. „Das Beratungscenter wird ein Ort der Begegnungen und der digitalen Möglichkeiten“, sagt Mönch. Konkret heißt dies: Gut 1000 Quadratmeter Service-und Beratungsfläche, aufgeteilt in neun Beratungsräume, 26 Teamarbeitsplätze, eine Kasse für den Bargeldverkehr, mehr als 2100 Schließfächer, davon etwa 1000 barrierefrei.

Holen sich die Infos vor Ort: Die Bezirksratsmitglieder Michael Quast (SPD, von links), Petra Stittgen (CDU), Ingo Wöhler (SPD) und Christine Jochem (Grüne). © Quelle: Andreas Voigt

Und: Neben dem neuen Möbel- und Raumkonzept mit Offenheit und Helligkeit investiert die Sparkasse zudem in die Sicherheit ihrer zwei Geldautomaten, von denen einer barrierefrei ist. Darüber hinaus gibt es zwei SB-Terminals für Bankgeschäfte und eine Kasse an diskreter Stelle für Ein- und Auszahlung. Die Geldautomaten im SB-Bereich werden dann erstmals mit einem speziellen Rolltor ausgestattet, das den unbefugten Zugriff wesentlich erschweren soll.

Die Investition in eine höhere Sicherheitstechnik hat wegen der anhaltend hohen Zahl Geldautomatensprengungen ihre Bewandtnis: Seit Beginn des Jahres wurden nach Polizei-Angaben bisher 18 Geldautomaten in Niedersachsen gesprengt. In der Region Hannover waren es zwei Fälle: Im März verwüstete eine Explosion eine Filiale der Deutschen Bank in Kirchrode, Anfang Januar flog ein Automat der Sparkasse in Wunstorf in die Luft.

Neue Sicherheitstechnik: Vor die Geldautomaten kommt ein Rolltor, das um 23 Uhr heruntergelassen wird. © Quelle: Andreas Voigt

Bleibt noch ein kleiner Haken: Beim Baustellenrundgang stellte sich heraus, dass keine taktilen Elemente im Kundenraum im Erdgeschoss für seheingeschränkte Kunden vorgesehen ist. „Das bessern wir nach“, sagt Sabine Gebhardt, die Leiterin des Immobilienmanagements.

Vorbild Filiale Linden: Auch die Räume in Kirchrode sind offen und hell. © Quelle: Sparkasse Hannover

