﻿Flüchtlingsunterkunft in Hannover-Kirchrode soll doch gebaut werden

Hannover. Die Stadt aktiviert ihre alten Pläne, an der Straße Am Heisterholze im Stadtteil Kirchrode eine Flüchtlingsunterkunft zu bauen. Dieser Standort gehörte zu 29 Unterkünften stadtweit, deren Bau schon im Sommer 2015 von der Ratspolitik beschlossen worden waren. Die Stadt Hannover war mit ihren Plänen sogar schon an die Öffentlichkeit gegangen, hatte ihr Vorhaben dann aber zurückgestellt. Nun bestätigte die Stadt auf Anfrage das Bauvorhaben in Kirchrode.

Im Wohnquartier hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass die Unterkunft nun doch gebaut werden soll. Und tatsächlich: Die Stadtverwaltung will ihre Pläne in der nächsten Sitzung des Stadtbezirksrates Kirchrode-Bemerode-Wülferode am Mittwoch, 12. September, vorstellen. Für Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD) zu spät. „Das wird kein leichter Prozess“, mutmaßt er. Die Unterkunft entsteht nämlich in einem schicken Wohngebiet mit freistehenden Häusern. Der Bezirksbürgermeister will deshalb erreichen, dass die Stadt die Kirchröder noch vor der September-Sitzung bei einer Info-Veranstaltung unterrichtet – um Anliegerärger zu vermeiden.

Feste Häuser geplant

Über das Vorhaben ist bislang allerdings noch wenig bekannt, man arbeite aktuell noch an den Bauplänen, heißt es aus dem Rathaus. Wie ursprünglich geplant, soll das Gebäude nach wie vor Platz bieten für rund 100 Geflüchtete, darunter auch Familien. Abstand nimmt die Stadt wohl von einer Modulbauweise, stattdessen soll es ein festes Gebäude werden – für die dauerhafte Nutzung als Flüchtlingsunterkunft. Von „Wohnhäusern mit Wohnungscharakter“ ist die Rede.

Plan: Das ist der Standort der Flüchtlingsunterkunft Am Heisterholze in Kirchrode © Quelle: Günther Heene

Dass die Stadt trotz des recht sensiblen Wohnumfeldes den Standort Am Heisterholze ausgewählt hat, hat mit mangelnden Alternativen zu tun – viele freie Grundstücke besitzt die Stadt in Hannover nämlich nicht mehr. „Das, was da gebaut werden soll, ist für die Anwohner nicht schön. Es lässt sich daran aber wohl nichts machen“, so Bernd Rödel. Was er meint: Der Verwaltungsausschuss hatte im Juli 2015 den Bau einer Unterkunft an dieser Stelle beschlossen. Mit einer Inbetriebnahme der Unterkunft rechnet der Bezirksbürgermeister nicht vor 2025.

Mehr Geflüchtete als 2015

Obwohl die Zahl der Geflüchteten in Hannover seit längerem stagniert und die Stadt aktuell keine Geflüchteten etwa aus der Ukraine aufnehmen muss, will sie eine weitere feste Einrichtung vorhalten, da sie sich aktuell mit Anmietungen diverser Objekte behilft, unter anderem mit Hotels. Die Landeshauptstadt verfügt insgesamt über 63 Gemeinschaftsunterkünfte sowie 343 Wohnungen für die Unterbringung von Geflüchteten.

Die höchsten Kapazitäten weisen die Notunterkünfte Nenndorfer Chaussee (376 Plätze), Marienstraße (ehemalige Unfallklinik, 241 Plätze) und Petit-Couronne-Str. (210 Plätze) auf. „Das Gebäude am Friedrich-Wulfert-Platz in Bemerode, die sogenannte ,Blaue Schule’, soll ab Herbst 2023 als weitere Notunterkunft genutzt werden“, so Stadtsprecher Felix Weiper. Aktuell sind 6205 Personen in den städtischen Unterkünften untergebracht – mehr als zu den Hochzeiten der Flüchtlingskrise 2015. Damals versorgte die Stadt rund 4500 Menschen.

