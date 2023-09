﻿Sparkasse am Großen Hillen: Tempo bei der Digitalisierung

Kirchrode. Die Digitalisierung verändert, wie wir leben, arbeiten und kommunizieren. Für die Sparkassen geht es darum, den Kunden moderne Anwendungen anzubieten, die zu ihren individuellen Bedürfnissen passen und für den Umgang mit Finanzen sinnvoll sind. Wie das in der Praxis aussieht, lässt sich jetzt im Beratungscenter Kirchrode am Großen Hillen nachvollziehen. Die Filiale hat das Bankhaus seit Mai 2022 unter eben diesen Digitialisierungsaspekten umgebaut und jetzt wieder eröfffnet. Bankgeschäfte vor Ort sind dennoch weiterhin möglich, auch das Gespräch mit den Filialmitarbeitenden. Das Thema Digitalberatung etwa per Videocall, E-Mail oder Telefon hat jetzt aber deutlich mehr Gewicht.

Die Beratung bleibt: Für Kunden gibt es einen Bereich, an dem sie sich Online vor Ort über die Sparkassenangebote informieren können. Bettina Läbe (links) und Christa Obermeyer stehen darüber hinaus für Fragen zur Verfügung. © Quelle: Andreas Voigt

„Wir sind vor Ort – und wir bleiben“, sagt Holger Mönch, der Sparkassen-Vertriebsleiter für Bemerode und Kirchrode. Dennoch beginne eine neue Zeit, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Kunden. Die können jetzt nämlich ortsunabhängig ihre Bankgeschäfte und -gespräche etwa über Geldanlagen tätigen. Das Beratungsteam in den oberen Geschossetagen des Gebäudes am Großen Hillen steht dafür werktags in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr zur Verfügung, Verlängerung im Einzelfall zeitlich nach hinten raus sind möglich.

SB-Terminals mit Rolltor, Nebel und Blitzlicht abgesichert

Die Überweisung am Schalter oder der Kontoausdruck am SB-Terminal bleiben auch weiterhin möglich, ebenso das Deponieren von Wertsachen in Schließfächern und das Abheben von Bargeld am Automaten. Zwei Terminals stellt die Sparkasse dafür bereit, in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens ruht der Betrieb, dann sind die Anlagen im Vorraum der Filiale noch mit einem Rolltor aus Stahl gesichert – gegen unbefugten Zugriff. Weitere Sicherungsmaßnahme: Wird an einem der Terminals manipuliert, setzt sich umgehend dichter Nebel frei und eine Stroboskoplampe setzt sich in Gang, die in schneller Abfolge Lichtblitze abgibt – um Dieben die Sicht zu erschweren. Die Investition in eine höhere Sicherheitstechnik hat wegen der allgemein anhaltend hohen Zahl von Geldautomatensprengungen ihre Bewandtnis.

Ihre Digitalumbauoffensive nimmt die Sparkasse Hannover vor allem an ihren stark frequentierten Standorten in Hannover und im Umland vor. Seit 2020 und noch bis 2025 investiert sie dafür ingesamt 45 Millionen Euro. Kirchrode ist der sechste Standort, der jetzt zum Beratungscenter umgebaut und erweitert wurde.

Umbau abgeschlossen: Holger Mönch (von links), Lydia Ehrenberg (Vertriebsdirektorin Filiale Kirchrode), Sparkassenvorstand Markus Lehnemann und Sabine Gebhardt haben die Filiale am Klönschnackplatz wieder eröffnet. © Quelle: Andreas Voigt

