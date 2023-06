﻿Neues Leben im Außenbereich der Tiergartenschänke

Kirchrode. Neues Leben in der Tiergartenschänke, wenn auch vorerst nur im Biergarten: Seit Anfang Juni betreibt Adis Bajric die Gastronomie am Eingang des Tiergartens in Kirchrode. Bajric ist Gastronom und Inhaber der La Sol Events GmbH aus Wunstorf. Im „Biergarten am Tiergarten“, wie er offiziell heißt, gibt es ab sofort verschiedene Getränke wie Bier vom Fass, Longdrinks und Alkoholfreies, zudem verschiedene Snacks und Speisen wie Currywurst mit Pommes, Salat oder Steaks, zubereitet in einem Food-Truck. Denn: Die Tiergartenschänke an sich bleibt weiter geschlossen, soll aber im Oktober wieder eröffnen.

Seit März 2021 ist die Tiergartenschänke geschlossen, der damalige Betreiber Roman Jaenisch hatte die pandemiebedingten Lockdowns wirtschaftlich nicht stemmen können. 2020 hatte Jaenisch die Tiergartenschänke mit Biergarten, 60 Plätzen drinnen und 30 in einem Blockhaus von Mike Arnold übernommen. Der wiederum hatte die Gaststätte 1999 von seinem Vater erhalten, 2010 das Gebäude dann gekauft. Mike Arnold suchte nach dem wirtschaftlichen Aus 2021 einen neuen Pächter und fand ihn in Gastro-Trends-Geschäftsführer Björn Hensoldt (unter anderem Waterloo-Biergarten, Nordkurve, Reimann’s Eck, Schateke und Vier Jahreszeiten), eröffnet wurde die Restauration indes nie.

Renovierung und Erweiterung

„Im Sommer 2022 hatte es einen Ortstermin mit dem Bauherrn, seinem Planungsbüro, der Stadtplanung und dem Grünflächenamt gegeben. Anlass war der Wunsch von Herrn Hensoldt, den Betrieb von Herrn Arnold zu übernehmen“, sagt Stadtsprecher Felix Weiper. Diese Übernahme sollte aus wirtschaftlichen Gründen mit einer Renovierung und Erweiterung des Betriebes einhergehen. „Dazu war eine Bauvoranfrage eingereicht worden.“

Besonders herausfordernd bei der damaligen Planung sei der Baumbestand auf dem Baugrundstück sowie die geplante Dimension des Bauwunsches im Verhältnis zur Grundstücksgröße gewesen, heißt es bei der Stadt. Unter anderem sollte es Tagungsmöglichkeiten geben, das aber ließ sich nicht realisieren, und Björn Hensoldt ließ gänzlich von dem Projekt ab. Nun ist Adis Bajric am Zug. „Mein Team und ich freuen uns sehr auf die kommende Zeit und auf viele nette Gespräche mit den Gästen. Trotz knapp 20 Jahren Erfahrung in der Gastronomie ist ein neues Projekt immer wieder etwas Besonderes“, findet Bajric. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, sonnabends ab 12 Uhr und sonntags ab 11 Uhr, jeweils mit offenem Ende.

Ziel ist Ganzjahresgastronomie

Mike Arnold arbeitet derweil an Plänen, die Innengastronomie ab Herbst wieder öffnen und in rund sechs Wochen Pläne dafür bekannt geben zu können. Mit welchem Betreiber ist offen. Der Vertrag mit der La Sol Events GmbH aus Wunstorf ist bis Ende September befristet. „Es wird wieder eine Ganztages- und Ganzjahresgastronomie geben“, kündigt er an. Die Tiergartenschänke solle wieder Anlaufpunkt sein auch für Tiergartenbesucher. Für etwaige Erweiterungspläne wie noch 2022 liegt bei der Stadt Hannover bislang kein Bauantrag vor. So wird es wohl bei dem seit über 100 Jahren bekannten Charakter der Tiergartenschänke in Kirchrode bleiben.

Beliebt: Die Tiergartenschänke in Kirchrode hatte zwei Jahre geschlossen. Jetzt ist zumindest der Biergarten geöffnet. © Quelle: Katrin Kutter

