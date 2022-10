﻿Wieso ruhen die Bauarbeiten an der Tiergartenstraße in Kirchrode seit zwei Monaten?

Auf dem Fußweg an der Tiergartenstraße in Hannover-Kirchrode klafft seit Monaten ein Loch. Das stellt vor allem für sehbehinderte Menschen ein Problem dar. Immerhin: Enercity verspricht eine zeitnahe Lösung.

Hannover. Seit zwei Monaten herrscht Stillstand auf der Baustelle entlang der Tiergartenstraße in Kirchrode. Auf Höhe der Hausnummern 88 und 89 stehen zwei Fußgängerbrücken umringt von Bauzäunen. „Aber es passiert einfach nichts“, schimpft Joachim Preiser, der im Stadtteil wohnt. Jeden Tag fahre er die Strecke und habe erst einmal eine Person an der Baustelle arbeiten sehen.

Der hannoversche Energieversorger Enercity teilt auf Nachfrage dieser Redaktion mit, dass an der Tiergartenstraße kürzlich ein neuer Stromanschluss verlegt worden sei. Die Nacharbeiten am Gehweg habe Enercity jedoch an ein Subunternehmen ausgelagert, so Firmensprecherin Anne Ruhrmann. Immerhin: Die Arbeiten sollen nun noch im Oktober wieder aufgenommen werden.

Gefahr vor allem für seheingeschränkte Menschen

Prieser empfindet es als „unverantwortlich“, dass das Bauvorhaben so in die Länge gezogen worden ist. Denn die Gräben und Bauzäune würden den Fußweg verkleinern. Zudem seien die Fußgängerbrücken schwer zu überwinden. Vor allem für Menschen mit Geh- und Seheinschränkungen seien die Überführungen im Alltag hinderlich. In der Nähe der Baustelle befinden sich das Taubblindenwerk und ein Blindenwohnheim.

Von Monika Dzialas