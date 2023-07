Heute Abend ist es so weit: Das Hannover Klassik Open Air bietet große Oper für alle. Bevor es losgeht, haben wir alle wichtigen Informationen zu der Veranstaltung für Sie zusammengestellt.

Hannover. Es ist so weit: Das große Hannover Klassik Open Air geht in die nächste Runde. Heute und morgen Abend wird der Maschpark wieder zum Opernhaus. Was steht auf dem Programm, wo sind die besten Plätze und welche Straßen werden gesperrt? Bevor es losgeht, beantworten wir die wichtigsten Fragen zu dem Klassikevent.