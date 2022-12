Serie „Denkmale in Hannover“ Serie „Denkmale in Hannover“

Wandrelief und Bronzeplastik: An den „Ihmeauen“ in Linden gibt es Kunst am Bau

Seit etwa 25 Jahren stehen ein Wandrelief und eine Bronzeplastik am Gebäudekomplex an der Ricklinger Straße 5 unter Denkmalschutz. Damals waren sie noch Teil der Hautklinik Linden, heute befinden sich in dem Projekt „Ihmeauen“ Wohnungen. Eine weitere Folge der Serie „Denkmale in Hannover“.