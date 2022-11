﻿Diebe schlitzen in Hannover Cabrios auf und stehlen Geld

Die Polizei vermutet Serientäter: In Hannover-Kleefeld haben Cabrio-Dächer aufgeschlitzt und Wertsachen gestohlen. Nicht in allen Fällen waren sie erfolgreich.

Hannover. Cabrio-Dach aufgeschlitzt, Geld, Kopfhörer oder Sonnenbrille gestohlen: Mit dieser Methode sind Diebe im Philosophenviertel in Hannover-Kleefeld vorgegangen. „In sechs von zehn Fällen waren die Täter erfolgreich“, erklärte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Taten haben sich am 9. und 10. November (im Zeitraum vom 9.30 Uhr bis 10 Uhr) zugetragen.