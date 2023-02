﻿Musikfestival 30625Musik: Kleefelder Musiker können sich jetzt anmelden

Im September startet das Kleefelder Musikfestival 30625Musik wieder nach vier Jahren Pause. Es treten Musikerinnen und Musiker aus Kleefeld auf. Mehr als 20 Veranstaltungen sind schon geplant.

Kleefeld. Das Kleefelder Musikfestival „30625Musik“ ist zurück. Zum sechsten Mal organisiert der Bürgerverein Kleefeld zehn Tage lang mehrere Auftritte von Musikerinnen und Musikern aus dem Stadtteil, getreu dem Motto: Musik aus Kleefeld, in Kleefeld, für Hannover. Das Festival startet am Freitag, 1. September, und geht bis zum Sonntag, 10. September. Schon jetzt stehen mehr als 20 Veranstaltungen fest. Der Bürgerverein lädt Musikerinnen und Musiker aus Kleefeld und jene in „Sichtweite“ des Stadtteils dazu ein, ebenfalls ein Konzert zu spielen.