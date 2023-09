﻿„Mit Herz“: So wehrt sich Familie Pinar aus Kleefeld gegen rassistische Schmierereien an ihrem Bistro

Hannover. Als er die rassistische Schmiererei am Fenster seines Cafés „Pinaria 08“ am Montagmorgen entdeckte, da ist etwas mit ihm passiert. „So ein kleiner Riss“, sagt Hasan-Ali Pinar. „Weil ich nie daran gezweifelt habe, dass ich hier zu Hause bin.“ Fast sein ganzes Leben hat er in Kleefeld verbracht. „Ich habe immer geglaubt: Ich bin kein Fremder. Ich gehöre einfach dazu.“

Wütend sei er nicht, sagt Pinar, aber traurig. Nachdenklich habe ihn das gestimmt. Nicht nur er, sondern auch seine Familie sei betroffen, seine Frau und seine „Mädchen“. Die Töchter aber brachten ihn auf eine Idee: Am Dienstag fuhr der Gastronom in den Baumarkt. Um das dunkle Geschmiere am Fenster des Bistros am Dohmeyers Weg ist nun ein rotes Herz gesprüht. Darunter steht der Schriftzug: „Mit Herz“.

Herz um rassistische Schmiererei: „Das ist mein Statement“

Pinar sagt: „Das ist mein Statement.“ Ein Zeichen dafür, dass die Familie keine Angst hat. Auf Instagram hat sie ein Foto geteilt: mit der deutschen und der türkischen Flagge. Dann muss er weiter, er begrüßt hier jeden mit Handschlag oder einer Umarmung. Stühle werden gerückt, Gäste stehen Schlange an der Theke, andere halten Getränke in der Hand. Die ganze Familie rotiert. Das Duo Brause baut die Technik auf. Das Kleefelder Musikfestival „30625MUSIK“ macht Station am „Pinaria 08“.

Gemeinsamer Gesang mitten im Stadtteil: Viele Menschen kommen am Mittwochabend zum „Pinaria 08“ in Kleefeld. © Quelle: Alina Stillahn

„Das ist hier jetzt das Contra-Programm“

Auf das Fenster angesprochen, schaut ein Gast etwas überrascht, dreht sich um. Er und seine Familie kommen oft her und finden, dass Café sei das Beste, was Kleefeld passieren konnte. „Es ist schlimm, was die Leute sich so einbilden“, sagt seine Frau und schüttelt den Kopf. Die Tochter meint: „Das ist hier jetzt das Contra-Programm.“

Neben dem Café rattern die Züge über die Bahnschienen. „Kreuzberg in Kleefeld“, so bezeichnet es Pinar. Er deutet in die andere Richtung. „Ich bin hier in der Straße groß geworden.“ Weit sei er nicht gekommen, sagt der 48-Jährige und lacht. In Kleefeld habe er seine Frau Melanie kennengelernt, mehr als 20 Jahre den Kiosk am Dohmeyers Weg betrieben – und dann im vergangenen Jahr endlich das Bistro eröffnet. Das hier in Kleefeld, an den Bahnschienen, sei ihr Kiez.

„Kreuzberg in Kleefeld“: So nennt Inhaber Hasan-Ali Pinar den Platz vor seinem Bistro, der direkt an der Bahnbrücke liegt. © Quelle: Alina Stillahn

Bezirksbürgermeisterin: „Das erschüttert uns gerade“

Was für Pinar etwas Kreuzberg nach Kleefeld bringt, teilt den Stadtteil auch. Auf der einen Seite der Bahnbrücke die „Reichen und Schönen“, wie es Bezirksbürgermeisterin Belgin Zaman ausdrückt, auf der anderen die größeren Mehrfamilienhäuser. Doch die Familie habe mit dem „Pinaria 08“ genau in der Mitte eine „wunderbare Oase“ geschaffen. Eine solche Attacke, das wisse sie, mache etwas mit einem. „Das erschüttert uns gerade“, sagt Zaman und stellt eine Frage, die gar nicht wie eine Frage klingt: „Was muss man eigentlich noch tun, um dazuzugehören?“

„Eine wunderbare Oase“: Bezirksbürgermeisterin Belgin Zaman hat das Café schon vor dem Fest besucht. © Quelle: Belgin Zaman

Sie blickt in Richtung der Gäste, die zur Musik der Band wippen. „Man sieht hier Solidarität“, sagt die Bezirksbürgermeisterin. „Dass ihr hier Liebe zeigt“, dazu fordert die Band die Zuhörerinnen und Zuhörer auf. Organisiert hat das Musikfestival der Bürgerverein Kleefeld. „Hier ist ein fürchterlicher Anschlag verübt worden“, sagt der Vorsitzende vor dem Auftritt der Band. „Das wollen wir hier nicht haben.“ Für einen Moment übertönt der Applaus das Rattern der Bahn.

„Wir halten zusammen“

Pinar zieht kurz die Schultern hoch, da bekomme er eine Gänsehaut. „Wir halten zusammen“, sagt er, Stolz klingt in seiner Stimme. Nach der Attacke seien Freunde, Nachbarn und Kleefelder gekommen und hätten der Familie ihre Solidarität ausgedrückt. Menschen, „die uns einfach gezeigt haben, ihr seid nicht allein.“

„Es heilt nicht die Wunden, aber dieser kleine Riss ist schon fast weg“, sagt er. Duo Brause spielt weiter. „Kleefeld“, singen die Gäste mit und „Oh, Dohmeyers Weg“. Vor lauter Menschen scheint das Fenster mit der dunklen Schmiererei an diesem Abend fast zu verschwinden. Nur etwas Rot vom Herz leuchtet noch zwischen den Köpfen auf.

