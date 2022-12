﻿„Nachfrage weiterhin sehr groß“: Kleiderkammer in Groß-Buchholz feiert fünfjähriges Bestehen

Die Kleiderkammer an der Buchnerstraße im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz ist für viele Menschen ein fester Anlaufpunkt, wenn es um gebrauchte Kleidung geht. Nun hat die Einrichtung ihr fünfjähriges Bestehen gefeiert. Unter den Gästen ist auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil gewesen.

Hannover. Gebrauchte Kleidung, Spielsachen und kleinere Haushaltsgegenstände: Die Kleiderkammer an der Buchnerstraße 13b im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz ist für viele Menschen seit fünf Jahren ein fester Anlaufpunkt. Das kleine Jubiläum wurde jetzt gebührend gefeiert – auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) war unter den Gratulanten.

„Die Nachfrage nach gebrauchter Kleidung ist weiterhin sehr groß“, sagt Hülya Feise, Leiterin des Vereins Gesellschaftliches Engagement von Migrantinnen und Migranten und Deutschen (GEMIDE). Grund dafür sei nicht nur der anhaltende Zustrom an Flüchtlingen – auch die Inflation treibe viele Menschen dazu, auf kostenlose Kleidung zu setzen. Insbesondere Kinder- und Jugendbekleidung sei stark nachgefragt. „Die Kleiderkammer ist für jeden offen, ein Nachweis der Bedürftigkeit ist bei uns nicht nötig“, sagt Feise.

Sie freut sich, dass so viele Menschen die Einrichtung unterstützen und aktiv mithelfen. „Wir haben hier viele junge Leute, die sich engagieren, das ist toll.“ Feise dankte in ihrer Ansprache den ehrenamtlich Engagierten sowie Lorenz Hansen von Gundlach Bau und Immobiliengesellschaft. Die Firma stellt seit Jahren die Räume an der Bucherstraße, die früher einmal Garagen der umliegenden Häuser waren, kostenlos zur Verfügung.

Jugendliche organisieren Modenschau

Wie wichtig die Einrichtung für den sozialen Zusammenhalt in der Stadt ist, zeigte auch die Gästeliste. Ministerpräsident Weil lobte das ehrenamtliche Engagement. Zum Jubiläum gratulierten auch Vize-Regionspräsidentin Michaela Michalowitz, der Erste Bürgermeister der Stadt Hannover, Thomas Hermann (SPD), die Bundestagsabgeordneten Swantje Michaelsen (Grüne) und Adis Ahmetovic (SPD), die ehemalige Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, sowie zahlreichen Rats- und Bezirksratsmitglieder.

Jugendliche zeigen gespendete Kleidung bei einer Modenschau. © Quelle: Nancy Heusel

Bei der kleinen Jubiläumsfeier am Tag des Ehrenamts gab es Musik, zudem führten Jugendliche in einer kleinen Modenschau gespendete Kleidungsstücke vor.

Die Kleiderkammer ist jeden Dienstag nach vorheriger Vereinbarung geöffnet. Termine für das Abholen oder Spenden von Kleidung können unter Telefon (0511) 8973540 oder per E-Mail an kleiderkammer@gemide.org vereinbart werden.