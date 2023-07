Hannover: Kleines Fest fällt am Donnerstag wegen schlechten Wetters aus

Hannover. Das Kleine Fest in Hannover-Herrenhausen fällt am Donnerstag, 27. Juli, sprichwörtlich ins Wasser. Wegen des schlechten Wetters fällt das Programm am Abend ersatzlos aus. Das haben die Veranstalter am Nachmittag mitgeteilt. Nachgeholt wird der Termin nicht.

Das Kleine Fest im Großen Garten kann am Donnerstag „im Hinblick auf den Regen und die schlechte Wetterprognose“ nicht stattfinden, heißt es auf der Webseite. Die Organisatoren bitten um Verständnis. Eigentlich wäre der Einlass um 17 Uhr gestartet, das Bühnenprogramm war ab 18 Uhr vorgesehen.

Kleines Fest in Hannover: Eintritt wird erstattet

Der Ausfall ist ersatzlos, ebenso wenig können bereits gekaufte Tickets auf einen anderen Tag übertragen werden. Aber: „Der auf der Eintrittskarte ausgewiesene Preis wird automatisch auf jenes Bankkonto zurück überwiesen, von dem er eingezogen wurde.“

Stattdessen empfehlen die Organisatoren, einfach auf einen anderen Tag auszuweichen und dafür neue Karten zu kaufen. Das Kleine Fest läuft noch bis Sonntag, 30. Juli, und für jeden Termin gebe es „noch mindestens 200 Eintrittskarten an der Abendkasse“. Diese öffnet jedes Mal um 17 Uhr, pro Person werden maximal zwei Tickets abgegeben.

