﻿ Zukunftsangst wegen des Klimawandels? Im Klima-Café in Hannover treffen sich Betroffene

Hannover. Bereits in der Grundschule machte sich Lennert Gedanken über das Klima. Als er in der vierten Klasse zum ersten Mal davon hörte, dass Polarkappen aufgrund der Klimaerwärmung schmelzen, da war er „wirklich besorgt“. Das war die erste Situation, an die sich der heute 25-Jährige erinnern kann, in der er aufgrund der Klimakrise Bedrückung und Angst verspürte.

„Je schlimmer es mit der Klimakrise und mit den Meldungen wurde, desto besorgter wurde ich.“ Doch seine Gemütslage ist vielschichtig. „Es ist einerseits eine Besorgnis und Angst über die Zukunft – dass das Leben schlechter werden wird, wenn es so weitergeht.“ Auf der anderen Seite spüre er Trauer, dass die Natur und die Ökosysteme zerstört werden. Immer wieder richte sich seine Wut auch gegen Konzerne, wie beispielsweise den Energieversorgungskonzern RWE, der im Januar 2023 das Dorf Lützerath abreißen ließ, um weitere Kohle fördern zu können.

Psychologen und Psychotherapeutinnen for Future

Klimagefühle können bei jeder Person unterschiedlich ausfallen. Um Menschen die Möglichkeit zu geben, über ihre Gefühle in Zeiten von spürbaren Klimaveränderungen zu reden, bieten die Psychologen und Psychologinnen sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten for Future (Psy4F) aus der Region Hannover nun auch in Hannover ein Klima-Café an. Nach dem Vorbild der international aktiven Climate Psychology Alliance, die seit 2015 in Schottland solch ein Angebot organisiert, können Interessierte einmal im Monat im Kulturzentrum Pavillon in einer geschützten und begleiteten Runde über ihre Klimagefühle sprechen.

Es gibt zwar bereits Onlineangebote, aber für Monika Krimmer, Mitinitiatorin des Klima-Cafés, ist der Austausch vor Ort hilfreicher und effektiver. Sie leitet gemeinsam mit der Psychotherapeutin Andrea Gerhardt das Projekt in Hannover. „Ich hatte wirklich Lust, hier in Hannover einen Gesprächskreis anzubieten, weil ich denke, über Gefühle kann man vor Ort noch besser sprechen als im Zoom- oder Microsoft-Teams-Raum“, sagt Krimmer.

Psychotherapeutin Andrea Gerhardt und Ärztin Monika Krimmer leiten das Klima-Café in Hannover. © Quelle: Rainer Droese

Das Klima-Café sei deswegen so wichtig, weil Menschen wie Lennert frustrierende Erfahrungen machen, wenn sie sich für den Klimaschutz einsetzen. Ihre eigenen Klimagefühle beschreibt die Ärztin, die auch bei Psy4F aktiv ist, als eine „große Angst, auch um mich selbst, aber vor allem um meine Kinder natürlich, die nächsten Generationen, aber auch eine oft hilflose Wut“. Diese Gefühle auszuhalten, empfindet sie in einer Gruppe als einfacher.

Was hinterlässt man späteren Generationen?

Zum ersten Treffen im Mai im Kulturzentrum Pavillon kamen rund 20 Teilnehmende – darunter Malte, der bereits an Onlineangeboten von Psy4F teilgenommen hatte und den Austausch immer gut fand. „Diese Möglichkeit, es ein bisschen persönlicher in Hannover zu haben, finde ich auf jeden Fall sehr gut“, sagt er. Für ihn sei Angst nicht das präsenteste Klimagefühl. „Es geht eher darum, was man späteren Generationen hinterlässt.“

Auch Lennert hat Interesse, das nächste Treffen zu besuchen. Laut Krimmer hat sie außerdem bereits Anfragen von anderen Veranstaltern bekommen. Für die Ärztin ist daher sicher: Es gibt einen Bedarf, über Klimagefühle zu sprechen.

Die nächsten Treffen finden am Dienstag, 23. Mai, und Donnerstag, 22. Juni, jeweils von 19 bis rund 20.30 Uhr im Kulturzentrum Pavillon, Lister Meile 4, statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

