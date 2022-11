﻿Erstmals in Hannover: Klimaaktivisten „Tyre Extinguishers“ lassen Luft aus SUV-Reifen

In der Nacht zu Freitag hat die weltweite Protestbewegung „Tyre Extinguishers“ erstmals in Hannover die Luft aus mehreren SUV-Reifen gelassen. 19 Geländewagen traf es in Linden, die Klimaaktivisten sehen die schweren Fahrzeuge als Sinnbild für Luftverschmutzung und Klimaschäden.

Hannover. Die weltweit agierende Klimagruppe „Tyre Extinguishers“ (Reifenlöscher) hat erstmals in Hannover zugeschlagen. Wie die Aktivisten mitteilen, ließen sie in der Nacht zu Freitag die Luft aus den Reifen von 19 SUV. Außerdem steckten sie Flyer mit dem Titel „Ihr Spritfresser ist tödlich“ an die Windschutzscheiben der Geländewagen, um auf die Ziele der Bewegung aufmerksam zu machen: Die großen Autos seien klimaschädlich und sollen deshalb möglichst gar nicht erst losfahren. In einer Stellungnahme werden bereits weitere Protestaktionen im gesamten Stadtgebiet angekündigt.

Auf ihrer Website veröffentlichten die Tyre Extinguishers eine Collage von sechs Fahrzeugen. „Entwaffnet“ heißt das Luftablassen bei den Klimaaktivisten. Das Bild zeigt unter anderem einen Porsche, Jeep, Audi und Land Rover. „Neue Modelle von teuren Marken wurden ‚bevorzugt‘ behandelt“, heißt es im Statement. „Die offensichtliche Klimaschädlichkeit unnötig großer Autos, welche Besitzer*innen klar sein muss, und die in Hannover zu hohe Luftverschmutzung waren unsere Hauptbeweggründe.“ Ein „Weiter so“ müsse verhindert werden, „um den drohenden beziehungsweise bereits begonnenen Klimakollaps und dessen Folgen aufzuhalten oder wenigstens zu mildern“.

Luft raus: Auf dem Edeka-Parkplatz an der Niemeyerstraße traf es einen Audi-SUV. © Quelle: Manuel Behrens

Polizei zu Tyre Extinguishers: „Kein strafbares Handeln“

Lediglich zwei Betroffene meldeten sich bislang bei der Polizei. An der Ricklinger Straße (Linden-Süd) traf es einen Volvo, auf dem Edeka-Parkplatz an der Niemeyerstraße nahe dem Lindener Markt einen Audi. „Da nur die Luft herausgelassen wurde, liegt kein strafbares Handeln vor“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Es sei bloß grober Unfug, weil das Problem sich ohne bleibende Mängel beheben lasse. Anders sei es womöglich, wenn Autofahrer mit Platten losrollen und dadurch die Reifen beschädigen. Doch davor sollten die Betroffenen durch die Flyer gewarnt sein, in denen die Fahrzeuge als „Katastrophe für unser Klima“ beschrieben werden.

Parallel zur ersten Aktion der Tyre Extinguishers in Hannover traf es auch 90 SUV in Toulouse. Global schlagen die Aktivistinnen und Aktivisten seit März zu, Ende Oktober sprach die Gruppe weltweit von bereits 10.000 „entwaffneten" Geländewagen. In Deutschland erlangten die Protestler erstmals im August durch eine nächtliche Aktion in Bonn größere Bekanntheit.

durch eine nächtliche Aktion in Bonn größere Bekanntheit

. Auf ihrer Website erklären die Reifenlöscher, woran ein SUV zu erkennen und wie die Luft abzulassen ist. Gleichzeitig können Flugblätter in mehreren Sprachen heruntergeladen werden.

SUV mit platten Reifen: Aktionen im April und Mai

Doch das heißt nicht, dass Hannover bis dato gänzlich von Klimaprotesten dieser Art verschont blieb: Im April und Mai agierte bereits die Gruppe "Anti Fossile Aktion". Bei zwei nächtlichen Aktionen traf es diverse Geländewagen in der List und im Zooviertel. Auch damals gab es Flugblätter, diese begannen mit der Überschrift "Ihr SUV tötet!". Anlass des letzten Protests am 4. Mai war der sogenannte German Overshoot Day – an dem Tag hatte die Bundesrepublik bereits mehr Kohlenstoffdioxid in Umlauf gebracht, als Wälder und Meere in einem Jahr absorbieren können.

Abgesehen vom Appell ans schlechte Gewissen hinterließen die Tyre Extinguishers in Hannover auch eine Warnung: Es werde nicht nur bei Taten in Linden bleiben, „auch alle anderen Bezirke werden Ziel zukünftiger Aktionen sein“. Die lokalen Reifenlöscher rufen „zu vielfältigen Protestformen auf“ und erklären sich solidarisch mit allen, „die sich in Hannover und weltweit für eine klima- und sozialgerechte Welt einsetzen“.