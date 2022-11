﻿Klimaaktivisten sagen Besetzung der Leibniz-Uni ab

Klimaaktivisten wollten ab Montag einen Hörsaal der Leibniz-Universität Hannover besetzen. Jetzt hat die Gruppe „End Fossil Occupy“ sich kurzfristig anders entschieden.

Hannover. Die Ankündigung kursierte bereits seit Wochen auf Plakaten und im Netz. Klimaaktivisten wollten ab Montag einen Hörsaal der Leibniz-Universität Hannover besetzen. Die Gruppe "End Fossil Occupy" hatte dafür sogar bei der Uni-Leitung vorgefühlt, ob sie damit angesichts der Klimakatastrophe auf Verständnis stoßen. "Schläfst Du mit mir ... in der Uni?" stand auf Transparenten rund um den Uni-Campus.

Jetzt haben die Aktivisten die Protestaktion kurzfristig abgesagt, sie wollen doch nicht in der Uni campieren. "Wir sehen, dass unsere Kapazitäten in Hannover in der Leinemasch gebraucht werden und wollen dort die Besetzung unterstützen", sagt Aktivistin Mika Hennig. Eine mehrtägige Besetzung von Uniräumen hätte zu viele Mitstreiter gebunden.