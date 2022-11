﻿Straßenblockade in Hannover: Klimagruppe XR legt am Nachmittag Kreuzung lahm

Protest gegen die Ausbaupläne für den Südschnellweg und eine aus Sicht von Klimaaktivisten zu zaghafte Verkehrswende: Die Aktionsgruppe Extinction Rebellion Hannover kündigt an, am Freitagnachmittag zwei Stunden lang in Intervallen die Kreuzung Karmarschstraße/Marktstraße/Schmiedestraße zu blockieren.

Ort des angekündigten Protests: Vor der Sparkasse in der Karmarschstraße ist die Linksabbiegerspur in die Schmiedestraße mit Blumenkübeln gesperrt. Jetzt soll die Kreuzung aus Gründen des Klimaprotests blockiert werden.

Hannover. Klimaprotest mit Ankündigung: Die Klimagruppe Extinction Rebellion (XR) Hannover hat für Freitagnachmittag von 16 bis 18 Uhr Blockaden auf der zentralen Altstadtkreuzung angekündigt. Zwischen 16 und 18 Uhr wolle man in Intervallen den Verkehr auf der Kreuzung von Karmarsch-, Schmiede- und Marktstraße behindern, um auf Klimaanliegen aufmerksam zu machen.

Klimablockade in Hannovers Altstadt

XR-Sprecher Ruben Dzaack sagt, der Gruppe gehe es darum, alle Einwohnerinnen und Einwohner „aufzurufen, sich für eine lebenswerte Stadt und die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen einzusetzen“. Die Klimakatastrophe bedrohe alle und fordere schon jetzt allein in Deutschland jährlich mehrere Tausend Todesopfer.

Das war 2021: Die Hannover-Gruppe von Extinction Rebellion hat schon mehrfach den Straßenverkehr behindert, hier im Mai 2021 an der Ecke Karmarschstraße/Osterstraße. © Quelle: privat

XR gilt als fundamentaler Flügel der Klimabewegung. Die hannoversche Gruppe hat in der Vergangenheit schon mehrfach Straßen blockiert und sich zum Beispiel am Gebäude der deutschen Bank am Georgsplatz festgeklebt. Bisher waren die Aktionen aber nie angekündigt worden.

XR-Protest mit Ankündigung

Dass diesmal eine Ankündigung erfolgt, spricht dafür, dass es sich um eine relativ milde Form des Protests handeln könnte. Möglicherweise wird die Kreuzung nur von absichtlich langsamen Personen überquert, sodass der Autoverkehr zum Erliegen kommt. Jedenfalls scheint kein Festkleben am Asphalt geplant zu sein, wie es andere Großstädte derzeit häufiger erleben und es Klimaaktivisten gerade am Flughafen Berlin wieder praktiziert haben – schließlich soll es eine Intervallblockade sein.

Die XR-Gruppe fordert laut Aufruf „eine echte Verkehrswende in der ganzen Stadt und der Region Hannover“. Gestoppt werden müsse die Verbreiterung des Südschnellwegs, zudem müsse Schluss sein mit der „Versiegelungspolitik“. Der Protest wende sich zudem gegen die Kriminalisierung von Klimaaktvistinnen und -aktivisten, die in Bayern in Präventivhaft genommen wurden. Klima zu schützen sei kein Verbrechen, heißt es in der Stellungnahme.